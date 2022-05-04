بايدن يهاجم أنصار ترامب ويصف اليمين الأمريكي بـ"التطرف"

إ ف ب

المصدر: إ ف ب

وصف جو بايدن بعبارات شديدة الأربعاء اليمين الأمريكي الذي يتبنى أفكار الرئيس السابق دونالد ترامب، بأنه ”المنظمة السياسية الأكثر تطرفاً“ في التاريخ الحديث، كما أطلق صفة ”التطرف“ على برنامجه الاقتصادي.

وفي إشارة إلى سلفه الجمهوري الذي تبنى شعار ”لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى“ (MAGA)، قال الرئيس الديموقراطي إن ”حركة MAGA هذه هي بالفعل أكثر المنظمات السياسية تطرفاً في التاريخ الأمريكي، في التاريخ الأمريكي الحديث“.

وكان يرد بعد كلمة كرسها للاقتصاد على أسئلة حول التهديدات التي تؤثر على الحق في الإجهاض بعد الكشف عن وثيقة داخلية للمحكمة العليا الأمريكية تشير إلى أنها تستعد لإلغاء هذا الحق الذي أقر في عام 1973.

وهذا من شأنه أن يحرم ملايين النساء اللائي يعشن في الولايات الجنوبية أو الوسطى من خيار الإجهاض، حيث اعتمد الجمهوريون تشريعات متشددة باتت الآن رهنا بقرار أعلى محكمة أمريكية أصبح غالبية قضاتها محافظين بفضل تعيينات قام بها ترامب.

وقال بايدن إنه بعد الحق في الإجهاض، يمكن للمحافظين أن يتراجعوا عن إنجازات أخرى مثل ”الحق في الحياة الخاصة“ الذي هو أساس الاجتهاد وراء الحق في الإجهاض والذي تعارضه المحكمة العليا الآن.

وتساءل ”ماذا سيحدث إذا قالت إحدى الولايات إن أطفال مجتمع الميم (LGBTQ) لم يعد بإمكانهم الذهاب إلى الفصول الدراسية نفسها مثل الأطفال الآخرين؟“، وتحدث كذلك عن استخدام وسائل منع الحمل.

ووصف جو بايدن الذي يخوض حملة من أجل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر، البرنامج الاقتصادي للجمهوريين بأنه ”متطرف“، وقال إنهم يريدون ”زيادة الضرائب“ على الطبقة الوسطى.

تأتي هذه الانتقادات بعدما تأكد ترشيح جي دي فانس، المدعوم من ترامب، عن الحزب الجمهوري لانتخابات مجلس الشيوخ المهمة في أوهايو.

وعُدت الانتخابات التمهيدية لليمين في ولاية الغرب الأوسط الأمريكي على أنها اختبار لتأثير دونالد ترامب على الحزب الجمهوري.