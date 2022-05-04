روسيا.. الكنيسة الأرثوذكسية "توبخ" بابا الفاتيكان لوصف رئيسها "بخادم مذبح بوتين"

وبخت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، لاستخدامه لهجة خاطئة بعد أن حث البطريرك كيريل، على ألا يصبح ”خادم مذبح“ الكرملين، محذرة الفاتيكان من أن ”مثل هذه التصريحات ستضر بالحوار بين الكنائس“.

وكان فرنسيس صرح لصحيفة ”كورييري ديلا سيرا“ الإيطالية أن كيريل، الذي دعم حرب أوكرانيا، ”لا يمكن أن يصبح خادم مذبح (الرئيس فلاديمير) بوتين“.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إنه ”من المؤسف أن يتحدث فرنسيس بهذه اللهجة بعد شهر ونصف من حواره المباشر مع كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا“، حسبما أوردت ”رويترز“.

وذكرت بطريركية موسكو أن ”البابا فرنسيس اختار نبرة غير صحيحة لنقل محتوى هذه المحادثة“، رغم أنها لم تذكر صراحة تعليق ”خادم المذبح“.

وأضافت أنه ”من غير المحتمل أن تساهم مثل هذه التصريحات في إقامة حوار بناء بين كنيسة الروم الكاثوليك والكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وهو أمر ضروري للغاية في الوقت الحاضر“.

ويرى كيريل (75 عاما)، وهو حليف وثيق لبوتين، أن الحرب ما هي إلا حصن في مواجهة الغرب الذي يعتبره منحطا، لأسباب على رأسها قبول المثلية الجنسية.

والكنيسة الأرثوذكسية الروسية هي إلى حد بعيد أكبر الكنائس في الطائفة الأرثوذكسية الشرقية، التي انفصلت عن الطوائف المسيحية الغربية في الانقسام الكبير، العام 1054.

واليوم لديها نحو 100 مليون من الأتباع داخل روسيا وأكثر من ذلك في الخارج.

ويوجد في أوكرانيا قرابة 30 مليون من الأرثوذكس، مقسمين بين الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو واثنتين من الكنائس الأرثوذكسية الأخرى، إحداهما الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المستقلة.

وطلب فرنسيس (85 عاما) عقد اجتماع في موسكو مع بوتين بشأن أوكرانيا، لكن الكرملين قال، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد اتفاق بشأن ذلك.

كانت وكالة ”فرانس برس“ نقلت عن وثيقة اطلعت عليها، الأربعاء، أن المفوضية الأوروبية تقترح معاقبة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، في إطار حزمة سادسة من الإجراءات ردا على غزو أوكرانيا.

وتشير الوثيقة إلى أن البطريرك كيريل ”الحليف القديم للرئيس فلاديمير بوتين أصبح أحد الداعمين الرئيسيين للعدوان العسكري الروسي على أوكرانيا“.

وضاعف رئيس الكنيسة العِظات التي تدعم هجوم الكرملين في أوكرانيا، وفق ”فرانس برس“.

وفي 27 شباط/فبراير، رأى أن هناك معركة ضد ”قوى الشر“ المعارضة ”للوحدة“ التاريخية بين روسيا وأوكرانيا.