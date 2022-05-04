معارك عنيفة في آزوفستال وفقدان الاتصال بالقوات الأوكرانية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشنكو، الأربعاء، إن مجمع آزوفستال في المدينة يشهد ”معارك عنيفة“، بعد قليل من تأكيد موسكو أنها لا تشن هجومًا على المصنع الضخم الذي يتحصن فيه مقاتلون أوكرانيون.

وقال بويتشنكو للتلفزيون الأوكراني: ”للأسف تدور معارك عنيفة في آزوفستال اليوم.. فقدنا الاتصال بالرجال. لا يمكننا معرفة ما يجري هناك، سواء كانوا بأمان أم لا“.

ووفقا له، فإن ”المدفعية الثقيلة والدبابات والطيران“ تشارك في هذا الهجوم الروسي، وكذلك ”سفن اقتربت“ من السواحل، علما أن منطقة آزوفستال واقعة على امتداد بحر آزوف.

وأضاف للتلفزيون الأوكراني: ”رجالنا شجعان ويدافعون عن الحصن لكنّ الأمر صعب“، مشيرا إلى أنه ”من خلال صد العدو“ لأسابيع، تمكّن آخر المقاتلين المتحصنين تحت الأرض في مجمع آزوفستال الضخم ”من كسب بعض الوقت“.

وأكد فاديم بويتشنكو مجددا أن هناك ”مئات المدنيين“ في المكان، من بينهم ”أطفال ينتظرون أن يتم إنقاذهم“. وتابع: ”هناك أكثر من 30“ طفلا.

ونفى الكرملين، الأربعاء، أن تكون القوات الروسية تشن هجوما على مجمع آزوفستال الصناعي في ماريوبول، مؤكدا أنها لا تنوي اقتحامه بعدما اتهمت أوكرانيا موسكو بمهاجمة المنطقة الصناعية التي تتحصن فيها قوات كييف.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: ”أعطي الأمر علنا (في 21 نيسان/أبريل) من القائد الأعلى فلاديمير بوتين بإلغاء أي عملية اقتحام“.

وأكّد أن قوات موسكو تحاصر الموقع لكنها لا تتدخل إلا لتمنع بسرعة محاولات مقاتلين أوكرانيين العودة إلى ”مواقع إطلاق النار“.