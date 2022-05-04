الكرملين: التكهنات بإعلان بوتين الحرب على أوكرانيا في 9 مايو هراء

نفى الكرملين، اليوم الأربعاء، التكهنات بأن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم إعلان الحرب على أوكرانيا وإعلان التعبئة الوطنية في التاسع من مايو/أيار الجاري، عندما تحيي روسيا ذكرى انتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الثانية، وفقا لوكالة ”رويترز“.

ويصف بوتين حتى الآن تحركات روسيا في أوكرانيا بأنها ”عملية عسكرية خاصة“ وليست حربا. لكن ساسة غربيين وبعض مراقبي الشأن الروسي تكهنوا بأنه قد يستعد لإعلان مهم يوم الإثنين المقبل في ظل مجموعة من السيناريوهات المحتملة مثل إعلان صريح بشن حرب أو إعلان النصر.

وردا على سؤال حول التكهنات بأن بوتين سيعلن الحرب على أوكرانيا في التاسع من مايو/أيار، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ”لن يحدث أمر كهذا. هذا هراء“.

وأضاف بيسكوف أنه ”لا ينبغي للناس الاستماع إلى التكهنات بإمكانية اتخاذ قرار بشأن التعبئة الوطنية“.

ويُعد يوم النصر الذي يحل في التاسع من الشهر الجاري، أحد أهم المناسبات الوطنية في روسيا، وهو ذكرى التضحية السوفييتية الهائلة التي تم تقديمها خلال هزيمة ألمانيا النازية، بينما يُعرف في روسيا بالحرب الوطنية العظمى.

وقُتل ما يقدر بنحو 27 مليون مواطن سوفييتي في الحرب العالمية الثانية، التي دارت رحاها بين عامي 1941 و1945، ودمرت الاتحاد السوفييتي وفقدت كل أسرة تقريبا عزيزا لديها.

واستغل بوتين الخطابات السابقة في يوم النصر، لتوجيه انتقادات للغرب، واستعراض القوة العسكرية للجيش الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

وبدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، صباح يوم 24 فبراير/شباط الماضي، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتن عن ذلك. حيثُ بدأت الحملة بعد حشدٍ عسكري طويل، والاعتراف الروسي ب‍جمهورية دونيتسك الشعبية المعلَنة من جانب واحد و‌جمهورية لوغانسك الشعبية، أعقبها دخول القوات المسلحة الروسية إلى منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

إلى ذلك، قال آندري ديمتشينكو، المتحدث باسم جهاز حرس الحدود الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن ”كييف ستكون مستعدة“ إذا انضمت القوات المسلحة من روسيا البيضاء لحرب روسيا ضد أوكرانيا.

وقالت روسيا البيضاء، وهي حليفة مقربة من روسيا، إن جيشها بدأ تدريبات عسكرية واسعة النطاق الأربعاء، لاختبار جاهزيته للقتال لكنها لا تشكل خطرا على جيرانها، حسب ”رويترز“.

وأضاف المتحدث الأوكراني ”لا نستبعد أن يستخدم الاتحاد الروسي في مرحلة ما أراضي روسيا البيضاء وقواتها المسلحة ضد أوكرانيا ولذلك نحن مستعدون“.