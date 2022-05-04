روسيا: 63 مسؤولا يابانيا بينهم رئيس الوزراء ممنوعون من دخول البلاد

أعلنت روسيا، يوم الأربعاء، منع دخول عشرات المسؤولين اليابانيين، من بينهم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، إلى أراضيها، وفق وكالة ”فرانس برس“.

جاء ذلك بعد أن انضمت طوكيو للعقوبات الدولية المفروضة على موسكو؛ بسبب حملتها العسكرية في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن ”إدارة ف. كيشيدا أطلقت حملة غير مسبوقة مناهضة لروسيا، وتسمح بخطاب غير مقبول ضد الاتحاد الروسي، بما في ذلك القدح والتهديدات المباشرة“.

وأضافت: ”يتردد ذلك من جانب شخصيات عامة وخبراء وممثلين عن وسائل إعلام يابانية، المنخرطين تمامًا في مواقف الغرب تجاه بلدنا“.

واتهمت طوكيو باتخاذ ”خطوات عملية تهدف إلى تفكيك علاقات حسن الجوار، والإضرار بالاقتصاد الروسي والمكانة العالمية للبلاد“.

وقالت الوزارة إنها تمنع ”إلى أجل غير مسمى 63 مواطنًا يابانيًا من دخول روسيا، ومن بينهم رئيس الوزراء ووزراء في الحكومة ومشرعون وصحافيون وأساتذة“.

وفي 8 نيسان/أبريل الماضي، قررت اليابان طرد 8 دبلوماسيين روس، بحسب ما نقلته وكالة ”رويترز“ عن وزارة الخارجية اليابانية.

وقبلها بيوم، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن اليابان ستكشف عن مزيد من العقوبات على روسيا؛ بسبب غزوها أوكرانيا بعد التنسيق مع حلفاء مجموعة السبع بشأن المزيد من الخطوات العقابية.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، في 24 شباط/فبراير، صعّدت اليابان العقوبات التي تتراوح بين إبعاد موسكو عن شبكة الدفع الدولية ”سويفت“، وتجميد أصول البنك المركزي.

كما جمدت أصول مسؤولين روس ورجال أعمال ذوي نفوذ وبنوك ومؤسسات أخرى، بما يتماشى مع دول مجموعة السبع، وحظرت صادرات التكنولوجيا المتطورة إلى روسيا.

وأعلنت اليابان، في آذار/ مارس الماضي، عن خطط لإلغاء وضع روسيا التجاري كدولة أكثر رعاية، وتوسيع نطاق تجميد أصول نخب روسية وحظر واردات بعض المنتجات.

وأثارت الإجراءات اليابانية غضب موسكو، التي أعلنت الشهر الماضي انسحابها من محادثات بشأن إبرام معاهدة سلام مع اليابان، وجمدت المشروعات الاقتصادية المشتركة المتعلقة بجزر الكوريل المتنازع عليها.

ولم تنهِ روسيا واليابان بشكل رسمي الأعمال العدائية في الحرب العالمية الثانية بسبب المواجهة بخصوص الجزر الواقعة قبالة جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، المعروفة في روسيا باسم الكوريل، وفي اليابان باسم الأراضي الشمالية.