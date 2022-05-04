تحضيرا للانتخابات.. يسار فرنسا يوافق مبدئيا على تحالف نادر لمواجهة ماكرون

قال النائب في البرلمان الفرنسي أدريان كاتيناز، من حزب ”فرنسا الأبية“، لإذاعة ”فرانس-إنفو“، اليوم الأربعاء، إن الحزب الاشتراكي الفرنسي وحزبه المنتمي لليسار المتطرف ”توصلا لاتفاق من حيث المبدأ“ لتشكيل تحالف من أجل الانتخابات البرلمانية المقررة في حزيران/يونيو المقبل، وفق وكالة ”رويترز“.

ويعد التحالف الذي تم تشكيله تحت قيادة جون-لوك ميلونشون زعيم حزب ”فرنسا الأبية“ بمثابة محاولة لحرمان الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي فاز بولاية جديدة مؤخرا، من الأغلبية في البرلمان في تصويت يجرى في الفترة من 12 وحتى 19 يونيو حزيران، مما قد يعرقل خطته المؤيدة لقطاع الأعمال.

وتمكن ميلونشون من توحيد الخضر والشيوعيين والاشتراكيين تحت مظلة جديدة، مما قد يثير الدهشة في أنحاء دول الاتحاد الأوروبي، إذ يهدف التحرك لتحدي المعتقدات الأساسية للسياسات الاقتصادية للتكتل.

وقال كاتيناز: ”يمكننا، وسنتمكن من هزيمة إيمانويل ماكرون، ويمكننا أن نحقق ذلك بأغلبية تحكم من أجل برنامج جذري“.

وقال مصدر في الحزب الاشتراكي إن ”هناك اتفاقا بشأن الاستراتيجية العامة، لكن هناك حاجة لمزيد من المفاوضات لوضع اللمسات النهائية على البرنامج نفسه“. وأشار إلى أن ”الاتفاق سيحتاج بعد ذلك لموافقة اللجنة الوطنية للحزب“.

وأبرم حزب ”فرنسا الأبية“ اتفاقات مماثلة مع الخضر والشيوعيين مما شكل جبهة موحدة تحت قيادة ميلونشون، وإذا تم تأكيد التوصل لهذا الاتفاق الشامل لتحالف موسع لليسار، فسيوحد ذلك تلك الأحزاب التي خاضت الانتخابات بشكل مستقل منذ اتفاق بين اليسار والخضر في الفترة من 1997 وحتى 2002.

ويظهر أحدث استطلاع لـ“هاريس إنترآكتيف“ أن الجانبين متقاربان، إذ توقع أن يتمكن كل من تحالف اليسار وتحالف بين ماكرون والمحافظين من الحصول على 33 بالمئة من الأصوات في الانتخابات المقبلة، لكن في نظام الانتخاب الفرنسي المؤلف من جولتين تظهر التوقعات أن هذا قد يسفر في النهاية عن أغلبية لصالح الرئيس.

ويواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المنتمي لتيار الوسط، اتهامات منذ وقت طويل بأنه منعزل عن المواطنين ويميل للنخبة، وهو ما منع بعض الناخبين اليساريين من التصويت له في جولة الإعادة ضد المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان، والتي أُجريت في الـ 24 من أبريل الماضي.