وفاة أول رئيس لبيلاروسيا المستقلة ستانيسلاف شوشكيفيتش عن 87 عاما

تَوفّى ستانيسلاف شوشكيفيتش، الذي كان أول رئيس لبيلاروسيا المستقلة، وأحد الذين أسهموا في تفكيك الاتحاد السوفيتي عام 1991، عن عمر ناهز 87 عامًا، بسبب مضاعفات فيروس كورونا، وفق ”فرانس برس“.

وقالت أرملته إيرينا لوكالة ريا نوفوستي الروسية اليوم الأربعاء إنه ”رحل عن عالمنا في الثالث من مايو/ أيار في الساعة الـ23,55“.

وأضافت ”نأمل أن تنظم له جنازة دولة، لكن لم يتصل بنا أحد“ حتى الآن.

وذكرت وسائل إعلام أن شوشكيفيتش توفّى بعدما أضعفه ”كورونا“ بشدة منذ إصابته به في مارس/ آذار الماضي .

وقالت زوجته في أبريل/ نيسان الماضي إنه في غرفة الإنعاش.

وفي الثامن من ديسمبر/ كانون الأول عام 1991، وقع رؤساء الجمهوريات السوفيتية روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، بوريس يلتسين وستانيسلاف شوشكيفيتش وليونيد كرافتشوك، معاهدة تنظم حل الاتحاد السوفيتي؛ ما أجبر آخر زعيم للاتحاد ميخائيل غورباتشوف على الاستقالة مكرسًا بذلك تفككه.

لكن عام 1994 أجبر النواب شوشكيفيتش على الرحيل بعدما اتهموه مع عدد من كبار المسؤولين الآخرين بالفساد، في تقرير صدر عن رئيس لجنة مكافحة الفساد البرلمانية، ألكسندر لوكاشنكو.

وبعد بضعة أشهر، فاز لوكاشنكو في انتخابات رئاسية على شوشكيفيتش ومرشحين آخرين.

وبعد نحو ثلاثين عامًا ”ما زال لوكاشنكو في السلطة على رأس نظام استبدادي يسيطر على جميع مفاصله“، بحسب ”فرانس فرس“.

من جانبه، قاد ستانيسلاف شوشكيفيتش حزبًا ديمقراطيًّا اجتماعيًّا معارضًا حتى عام 2018.

وفي عام 2012، وبعد حركة احتجاجية أشار شوشكيفيتش إلى أن النظام البيلاروسي منعه من مغادرة البلاد.

وردًّا على حركة احتجاجية كبيرة ضد إعادة انتخابه عام 2020، نظم الرئيس لوكاشنكو حملة قمع طالت المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة ومنظمات غير حكومية.

ووفق وسائل إعلام محلية، انسحب شوشكيفيتش من الترسانة النووية السوفيتية في بيلاروسيا (التكتيكية والإستراتيجية)، دون شروط مسبقة أو تعويض من روسيا أو الغرب.

وفي عام 2002، سمع العالم بأمر قضية محكمة غير عادية، إذ قاضى شوشكيفيتش وزارة العمل والضمان الاجتماعي البيلاروسية – نظرًا للتضخم، كان معاش تقاعده كرئيس سابق للدولة يعادل 1.80 دولار أمريكي شهريًا- وذلك لكسب الدخل، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وأعطى شوشكيفيتش محاضرات على نطاق واسع في الجامعات الأجنبية بما في ذلك في بولندا والولايات المتحدة والدول الآسيوية.

وفي عام 2004 حاول المشاركة في الانتخابات البرلمانية، لكن رفضت لجنة الانتخابات تسجيله.