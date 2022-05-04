شولتس: بوتين يعتبر الدول المجاورة ساحة خلفية لروسيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة مع مجلة شتيرن الألمانية الثلاثاء، إن سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت إمبريالية وإنه يعتبر الدول المجاورة ساحة خلفية لروسيا.

وأضاف،“يريد توسيع أراضيه ودفع الحدود بالعنف“. إنه يحاول يائسًا إعادة ترسيخ الأهمية القديمة لروسيا في عالم تغير ”.

وقال إنه يبدو أن بوتين يريد الاستيلاء على جزء من شرق وجنوب أوكرانيا ، وإنشاء خط اتصال جديد هناك من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق النار.

وقال ”لن يكون هذا حلا مستداما.. يجب أن يعقد بوتين صفقة مع أوكرانيا“.

وفي الإطار ذاته، قال شولتس في بيان لوسائل الإعلام إلى جانب رئيسي وزراء السويد وفنلندا ماجدالينا أندرسون وسانا مارين يوم الثلاثاء، إنه لا يمكن لأحد أن يفترض أن روسيا لن تهاجم دولًا أخرى نظرًا لانتهاكها القانون الدولي في أوكرانيا وإن ألمانيا ستدعم فنلندا والسويد إذا قررتا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

و أضاف إن الغزو الروسي لأوكرانيا انتهك نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية وأجبر أوروبا على تعزيز استراتيجيتها الدفاعية.

وانضم الزعيمان إلى مجلس الوزراء الألماني لبدء معتكف لمدة يومين في شلوس ميسبرغ شمال العاصمة مباشرة لمناقشة الوضع الأمني ​​في أوروبا.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي يصفه بأنه ”عملية عسكرية خاصة“ ، تفكر فنلندا والسويد في التقدم بطلب للحصول على عضوية الحلف العسكري الغربي لحلف شمال الأطلسي ، الأمر الذي من شأنه أن يمثل تحولًا رئيسيًا في سياسة منطقة الشمال. اقرأ أكثر

وقال شولتس: ”لا أحد يستطيع أن يفترض أن الرئيس الروسي وحكومته لن يخرقوا في مناسبات أخرى القانون الدولي بالعنف“.

وقالت مارين إن فنلندا لديها قدرات دفاعية ذات مصداقية وإرادة قوية للدفاع عن نفسها.

وأضافت ”لقد حافظنا على جيش مجند قوي وحديث قادر على العمل وجاهز للعمل مع الناتو“.