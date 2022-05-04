هجوم سيبراني روسي يستهدف البريد البلغاري

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحكومة البلغارية الثلاثاء أنّ خدمة البريد التي تعاني منذ منتصف نيسان/أبريل من مشاكل فنّية متكررة تعرّضت لهجوم سيبراني مصدره روسيا.

وقالت نائبة رئيس الوزراء كالينا كونستانتينوفا خلال مؤتمر صحافي إنّ ”الهجوم السيراني الذي يتسبّب منذ 16 نيسان/أبريل باختلالات في عمل خدمة البريد يحمل توقيع أجهزة روسية“.

وبسبب هذا الهجوم تعطّلت مؤقتاً خدمة نقل الرسائل والطرود من وإلى الخارج بالإضافة إلى دفع الفواتير وكذلك أيضاً دفع معاشات المتقاعدين.

وأعرب المستشار الحكومي فاسيليف فيليتشكوف، خبير المعلوماتية، عن أسفه لأنّ الهجوم أدّى لضياع جزء من الأرشيف إلى الأبد، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه الوثائق.

وأوضح أنّ الفيروس المعلوماتي الذي أصاب في بادئ الأمر المكتب المركزي للبريد في صوفيا قبل أن ينتشر عبر الشبكة ”صُمّم بطريقة لا تؤثّر على البيانات الواردة من روسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة“.

وتحتوي شبكة البريد البلغاري على أكثر من 6000 جهاز كمبيوتر، نصفها يزيد عمره عن 15 عاماً وبالتالي فهي عرضة لمثل هكذا هجمات بسبب عدم توفّرها على نظام حماية مناسب مضادّ للفيروسات.

وبحسب وكالة الأمن القومي، فإنّ ”مؤسّسات عامّة أخرى“ تعرّضت لعمليات اختراق، لكن على نطاق أضيق.

وشدّد فيليتشكوف على أنّ ”الهجمات تضاعفت منذ الحرب في أوكرانيا“، مشيراً إلى ”حرب إلكترونية تهدف إلى زرع القلق وعدم الاستقرار“.

وفي نهاية الشهر الماضي، كشفت شركة ”مايكروسوفت“ الأمريكية، في تقرير لها أن مجموعة من القراصنة الإلكترونيين المتحالفين مع الحكومة الروسية، نفذوا مئات الهجمات الإلكترونية ضد مؤسسات أوكرانية منذ بدء الغزو الروسي.

وقالت الشركة إنه في تكتيكات الحرب ”الهجينة“، غالبا ما توفق روسيا بين الهجمات الإلكترونية وتلك العسكرية في ساحة المعركة.

وأضافت شركة التكنولوجيا العملاقة التي تعمل مع خبراء أوكرانيين في الأمن الإلكتروني وشركات خاصة لمواجهة مثل هذه الهجمات، أنه ”قبل بدء الغزو مباشرة، رصدنا ست جهات فاعلة منفصلة متحالفة مع روسيا تشن أكثر من 237 عملية ضد أوكرانيا“.

وأشارت إلى أن الحرب الإلكترونية تضمنت ”هجمات مدمرة لا تزال مستمرة وتهدد مصالح المدنيين“.

وأورد التقرير أنه ”في الأسبوع الأول من الغزو اخترق قراصنة روس مؤسسة إعلامية رئيسية في ”نفس اليوم الذي أعلن فيه الجيش الروسي عن نيته تدمير أهداف أوكرانية ناشطة في الأخبار المضللة ووجه ضربة صاروخية ضد برج تابع لمحطة تلفزيونية في كييف“.

وأوضح أن ”الهدف من هجمات منسقة كهذه تعطيل أو إضعاف الحكومة الأوكرانية والأجهزة العسكرية وتقويض ثقة الجمهور بها“.