روسيا تقصف مصنع آزوفستال في ماريبول بالمدفعية والطيران

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن قواتها بدأت بقصف مصنع ”آزوفستال“ للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا بعد أن ”استغل جنود أوكرانيون وقفا لإطلاق النار للتمركز في مواقع لإطلاق النار هناك“، وفق ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

ونسبت الوكالة إلى الوزارة قولها إنه ”جرى الإعلان عن وقف لإطلاق النار، وكان يتعين إجلاء المدنيين من منطقة آزوفستال، استغل جنود آزوفستال والجنود الأوكرانيون المتمركزون في المصنع وقف إطلاق النار، خرجوا من الطابق السفلي، واتخذوا مواقع لإطلاق النار في المنطقة وفي مباني المصنع“.

وأضافت الوزارة: ”شرعت وحدات من الجيش الروسي ومن جمهورية دونيتسك الشعبية الآن في استخدام المدفعية والطيران لتدمير مواقع إطلاق النار هذه“.

كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت الأحد الماضي أنه تم إجلاء نحو 50 مدنيا، يوم السبت، من منطقة مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا والتي يحاصرها الروس، بحسب ”فرانس برس“.

وقالت الوزارة على تطبيق تلغرام: ”في 30 أبريل/ نيسان بعد وقف إطلاق النار وفتح ممر إنساني، غادرت مجموعتان من المدنيين المباني السكنية المجاورة لمنطقة مصنع آزوفستال للمعادن“.

وأضافت: ”في فترة ما بعد الظهر خرج 25 من السكان، وعصرا غادرت مجموعة ثانية تضم 21 شخصا تم نقلهم إلى بيزيمينوي، وهي بلدة تقع شرق ماريوبول في منتصف الطريق بين المدينة الساحلية والحدود الروسية“.

وأكدت السلطات الروسية تأمين المأوى والطعام والرعاية الطبية اللازمة لجميع المدنيين، ولم تحدد السلطات المكان الذي نقلت إليه المجموعة الأولى.

وقال نائب قائد كتيبة آزوف سفياتوسلاف بالامار: ”نُقل عشرون مدنيًا، هم نساء وأطفال… إلى مكان مناسب، ونأمل أن يتم إجلاؤهم إلى زابوريجيا الواقعة في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا“.

وفي تسجيل فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، تظهر قافلة سيارات وحافلات تسير في الظلام تحمل حرف ”زد“، الذي أصبح رمزًا للقوات المسلحة الروسية في هذا النزاع.

وطلب بترو أندريوشينكو، مستشار رئيس بلدية ماريوبول على تطبيق تلغرام ”لزوم الصمت حيال عملية الإجلاء بانتظار المعلومات الرسمية، نطلب من الجميع الامتناع عن إعطاء معلومات من ماريوبول اليوم، شكرا لتفهمكم“.

وكان جنود أوكرانيون يحرسون موقع آزوفستال ذكروا، السبت، أنه تم إجلاء عشرين مدنيا من بينهم أطفال على أمل أن يكون ذلك باتجاه زابوريجيا، وهي منطقة تسيطر عليها القوات الأوكرانية.