تقرير: أمريكا تدرس عقد قمة إقليمية خلال زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط

قال موقع ”أكسيوس“ الإخباري إن الولايات المتحدة تستكشف إمكانية عقد لقاء يضم قادة المنطقة، خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط.

وأضاف، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، أن البيت الأبيض ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت فكرة عقد لقاء يضم زعماء المنطقة، في جزء من زيارة الرئيس بايدن المخطط لها إلى الشرق الأوسط، والتي من المتوقع أن تتم بنهاية يونيو/ حزيران المقبل، بحسب ما أكده مسؤولان إسرائيليان للموقع.

وتابع الموقع: ”إذا حدث هذا اللقاء، الذي سيرأسه بايدن، فإنه سيشير إلى دور الولايات المتحدة القيادي والتزامها بالشرق الأوسط، في الوقت الذي تُرى فيه الإدارة الأمريكية وهي تنسحب من المنطقة“.

وقال الموقع: ”خلال اتصال هاتفي مع بينيت يوم 24 أبريل/ نيسان الماضي، وافق بايدن على قبول دعوة لزيارة إسرائيل، خلال الشهور المقبلة، وفقاً للبيت الأبيض، وناقش مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا مع نظيره الأمريكي جاك سوليفان، إمكانية عقد هذا اللقاء خلال زيارة بايدن، وفقًا للمسؤولين الإسرائيليين“.

وأشار إلى أن المسؤولين الإسرائيليين نوها إلى أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى، وليس من الواضح ما إذا كان هذا اللقاء سيتم عقده، ولكن المباحثات في هذا الصدد جارية بالفعل، في الوقت الذي رفض فيه البيت الأبيض التعليق على تلك الأنباء، حيث لم يتم حتى الآن تحديد الموعد النهائي لزيارة بايدن، إلا أنها من المتوقع أن تتم في الأسبوعين الأخيرين من يونيو.

ومن المتوقع، بحسب ”أكسيوس“، أن تكون زيارة بايدن قصيرة نسبيًا، وتتراوح من 24 إلى 36 ساعة، وسوف تكون هناك لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين في القدس، ومسؤولين فلسطينيين في بيت لحم، حيث ستكون هذه الزيارة هي الأولى لبايدن إلى الشرق الأوسط، ومن غير المعروف ما إذا كان سيزور دولاً أخرى في المنطقة.

ووصل فريق من البيت الأبيض إلى إسرائيل يوم الإثنين، لبدء المناقشات مع الحكومة الإسرائيلية استعداداً للزيارة.