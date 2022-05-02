الرئيس النيجيري: خاطفو ركاب قطار يستخدمون الضحايا دروعا بشرية

قال الرئيس النيجيري محمد بخاري، اليوم الإثنين، إن العصابات المسلحة التي خطفت العشرات من الركاب في هجوم على قطار بشمال نيجيريا تستخدم المدنيين دروعا بشرية مما يجعل من الصعب على الجيش تنفيذ مهمة إنقاذ.

وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية النيجيرية الشهر الماضي، إن 168 شخصا صاروا في عداد المفقودين في أعقاب الهجوم الذي وقع في 28 مارس آذار.

وعرضت وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي، مقطعا مصورا للمخطوفين ومنهم طفل حديث الولادة لإحدى الرهائن، ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة المقطع.

وقال بخاري إن الحكومة التي تعرضت لانتقادات لعدم قيامها بما يكفي لإنقاذ الركاب، تحاول تجنب ”نتيجة مأساوية“ لأي عملية إنقاذ.

وأضاف في بيان ”إنهم (الخاطفون) يستخدمون المدنيين دروعا بشرية مما يجعل من الصعب مواجهتهم مباشرة“.

وتابع القول: ”هذا وضع حساس.. لا يمكن اعتبار أي عملية انقاذ تسفر عن مقتل أي رهينة ناجحة“.

وأصبحت عمليات الخطف شبه يومية في نيجيريا، حيث تقوم العصابات المسلحة بعمليات خطف للحصول على فدية وتختبئ في الغابات.

وزادت الطبيعة الوحشية للهجمات المخاوف من انعدام الأمن في بلد يصارع أيضا تمردا في الشمال الشرقي وتزايد النشاط الإجرامي في جميع أنحاء البلاد.