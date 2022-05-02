مسؤول أمريكي: لا يمكننا تأكيد إصابة رئيس الأركان الروسي

قال مسؤول دفاعي أمريكي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتقد أن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي فاليري غيراسيموف زار منطقة دونباس الأوكرانية الأسبوع الماضي، لكن، لا يمكنه تأكيد تقارير إعلامية تفيد بأنه أصيب أثناء القتال.

وقال المسؤول الأمريكي للصحفيين متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته ”يمكننا أن نؤكد أنه كان في دونباس“، وفقاً لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وكان رئيس الأركان العامة للجيش الروسي زار مواقع متقدمة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا في أواخر الأسبوع الماضي، وذلك في محاولة ”لتغيير مسار“ التعثر العسكري الروسي، بحسب مسؤول أوكراني كبير ومسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى وسائل الإعلام.

ونقلت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أن المسؤول الأوكراني قال إن كييف كانت على علم بالزيارة، لكن ليس في الوقت المناسب لتدبير مهاجمة غيراسيموف.

وشنت القوات الأوكرانية بالفعل هجوماً على أحد المواقع التي زارها غيراسيموف في مدينة إيزيوم التي تسيطر عليها روسيا السبت، لكن الجنرال الروسي كان قد غادر الموقع.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن العملية الأوكرانية أدت إلى قتل نحو 200 جندي روسي بينهم جنرال واحد على الأقل.

وأكد مسؤولان أمريكيان أن الجنرال غيراسيموف كان في شرق أوكرانيا خلال اليومين الماضيين، لكن ليس لديهما معلومات عن الهجوم على القاعدة الروسية، كما لم تعلق وزارة الدفاع الروسية رسمياً على هذه الأخبار، وفقاً لـ“مونتي كارلو الدولية“.

وأصبحت مدينة إيزيوم شرق أوكرانيا قاعدة عمليات للجيش الروسي في الوقت الذي يشن فيه هجوماً يهدف إلى انتزاع إقليمي دونباس.

وفاليري غيراسيموف هو القائد العملي على الأرض للغزو الروسي لأوكرانيا، ولعب دوراً رئيسياً في الحملات العسكرية الروسية منذ أن قاد الجيش في حرب الشيشان عام 1999 وأشرف على التدريبات العسكرية في بيلاروسيا الشهر الماضي.