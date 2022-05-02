يهودية هتلر تشعل أزمة بين إسرائيل وروسيا

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، استدعاء السفير الروسي بعد إشارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر من أصول يهودية، إذ طالبت موسكو باعتذار.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن هذه ليست المرة الأولى التي تقارن روسيا فيها بين القيادة الأوكرانية والجيش الأوكراني مع النازيين، لافتة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في بداية الحرب على أوكرانيا إن بلاده تحارب نازيين جددا.

ونقلت الهيئة عن وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هندل، قوله إن هذا قول ينطوي على الهذيان ويحاول تبرير الفظائع التي ترتكبها روسيا في أوكرانيا.

فيما قال نائب وزيرة الاقتصاد يائير غولان، إن الحديث يدور عن تفوهات كاذبة ومعادية للسامية، مشددا على ضرورة وقف استخدام المقارنات السيئة للنازيين وهتلر والهولوكوست.

وقال لافروف في تصريحات تلفزيونية، إنه يعتقد أن الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر كان دمه يهوديّا على الرغم من حملة الإبادة التي شنها ضد اليهود“.

وجاءت تعليقات لافروف ردًّا على سؤال خلال مقابلة مع تلفزيون إيطالي أمس الأحد، بشأن ادعاءات موسكو بأنها تريد إنهاء النازية في أوكرانيا، في حين أنه من المعروف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي يهودي.

وقال لافروف في المقابلة التي نشرتها صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ وصحف إسرائيلية أخرى اليوم الإثنين ”إذًا ماذا لو أن زيلينسكي يهودي… هذه الحقيقة لا تنفي وجود العناصر النازية في أوكرانيا“.

وأضاف لافروف ”أعتقد أن هتلر كان له ،أيضًا، دم يهودي وأن بعض أسوأ المعادين للسامية هم من اليهود“.

واعتبر لافروف أن زيلينسكي لا تزال لديه القدرة على إنهاء الحرب في بلاده إذا توقف عن إصدار أوامر جنائية لقواته النازية، بحسب قوله.

وقال لافروف خلال المقابلة، إن روسيا طورت سلاحًا فوق -صوتي لتنفيذ هجوم مضاد لهجوم غربي محتمل، واتهم الإعلام الغربي بأنه يضلل الناس بشأن أهداف روسيا من الحرب.

وجاءت تعليقات لافروف بعد أن التقى زيلينسكي برئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في كييف، ووصف الاجتماع بأنه إشارة دعم قوية في وقت صعب.

وفي خطاب متلفز مساء الأحد، قال زيلينسكي إن اجتماعه مع بيلوسي شمل مناقشات بشأن إمدادات الدفاع لأوكرانيا والدعم المالي والعقوبات ضد روسيا.

واجتمعت بيلوسي وستة من المشرعين الأمريكيين مع زيلينسكي وكبار مساعديه لمدة ثلاث ساعات في وقت متأخر من يوم السبت للتعبير عن التضامن الأمريكي مع أوكرانيا والحصول على تقييم مباشر بشأن الحرب، بينما تعمل على توجيه حزمة مساعدات جديدة ضخمة لأوكرانيا من خلال الكونغرس.

وقال زيلينسكي إن “ الأوكرانيين ممتنون لجميع الشركاء الذين يرسلون مثل هذه الإشارات المهمة والقوية للدعم من خلال زيارة عاصمتنا في مثل هذا الوقت الصعب“.