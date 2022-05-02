تقرير: الموساد استجوب عميلًا لفيلق القدس في إيران

قال تقرير لـ ”بي بي سي“ بالنسخة الفارسية نُشر الأحد، إن عناصر الموساد الإسرائيلي تمكنوا من الوصول إلى عميل بفيلق القدس الإيراني الذي كان يخطط لتنفيذ ثلاث عمليات اغتيال خارج إيران، ما أسهم في إفشال العملية.

وأضاف التقرير ”هذه المرة حقق جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في خطوة غير مسبوقة داخل إيران، اختراقا واستجوب عنصرا بالحرس الثوري وتبين أنه كان يخطط لاغتيال إسرائيلي في تركيا، وأمريكي في ألمانيا، وصحفي في فرنسا بأمر من فيلق القدس“.

ونشر التقرير صورة قال إنها للعميل الإيراني بفيلق القدس، مرفقة باعتراف يقول فيه إنه أُمر بتنفيذ 3 عمليات اغتيال لصالح الجمهورية الإسلامية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتصاعد فيه التنافس الاستخباراتي والأمني بين الجانبين، في ظل الهجمات الإسرائيلية على قواعد إيران النووية والطائرات بدون طيار في السنوات والأشهر الأخيرة، فضلاً عن الهجمات الإلكترونية المرتبطة بإيران ضد إسرائيل.

كما قوبلت إمكانية شطب الحرس الثوري من القائمة الأمريكية لـ“المنظمات الإرهابية“ بهدف إحراز تقدم في ملف إحياء الاتفاق النووي، بمعارضة شديدة من إسرائيل، التي تعتبر الحرس الثوري الإيراني مصدرًا لعدم الاستقرار في المنطقة.

وعقب صدور التقرير حول تحييد ”مؤامرة الاغتيال“ بثت قناة إسرائيلية صوتا مع صورة للرجل، نقلا عن مصادرها التي قالت إن التسجيل الصوتي والمرئي يتعلق باعتراف عضو في فيلق القدس التابع للحرس الثوري يدور حول هذه الخطة.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن الموساد اعتقل قبل 5 أشهر مهرب مخدرات إيرانيا على الأراضي الإيرانية، وكان من بين أهدافه دبلوماسي إسرائيلي مقيم في تركيا وقائد أمريكي كبير في ألمانيا وصحفي في فرنسا.

وبحسب القناة فإن ”الموساد استجوبه في إيران وقرر أخيراً إطلاق سراحه“.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تاجر المخدرات الموقوف اعترف أثناء التحقيق معه بأن فيلق القدس أرسله في مهمة.

وفي التسجيل يمكن سماع صوت شخص يعرّف عن نفسه على أنه منصور رسولي ”52 عامًا“.

ويقول إنه طُلب منه اغتيال إسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في تركيا، وجنرالًا أمريكيًا في ألمانيا، وصحفيًا في فرنسا ”لصالح الجمهورية الإسلامية“.

ويضيف الشخص أنه ”أخطأ“ ويقسم أنه لن يفعل شيئًا وأن ”هذا الخطأ لن يتكرر“.

من جانبها نفت وكالة أنباء ”نور نيوز“ التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الاثنين، ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بشأن قيام جهاز الموساد الإسرائيلي باستجواب عنصر من فيلق القدس التابع للحرس الثوري داخل إيران.

ووصفت الوكالة في تقرير لها إن اعتقال واستجواب أحد عناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني داخل إيران من قبل عملاء الموساد الإسرائيلي ”مزاعم كاذبة هدفها صرف انتباه الرأي العام وتقليل الضغوط الداخلية ضد الحكومة الإسرائيلية“.