اندلاع حريق في منشأة تابعة لوزارة الدفاع الروسية بالقرب من أوكرانيا

اندلع حريق في منشأة تابعة لوزارة الدفاع الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا بعد أنباء عن انفجار أدى إلى إصابة شخص واحد، بحسب حاكم إقليمي.

وقالت وسائل إعلام روسية في وقت سابق الأحد، إن انفجارا ضخما وقع في منطقة ستريليتسكوي وتوماروفكا، وأظهرت لقطات مصورة تصاعد أعمدة الدخان والنيران من مبنى يُعتقد أنه قريب من بيلغورود، بحسب ما أوردته ”الديلي ميل“.

ولم يتضح سبب الحريق ولم يصدر حتى ساعة إعداد التقرير، أي تعليق رسمي من وزارة الدفاع الروسية.

ويُعتقد أن النيران ناجمة عن اشتعال مستودع أسلحة، حيث سُمع دوي انفجارات ثانوية قد تكون لذخيرة بسبب حرارة الحريق.

وفي وقت لاحق فجر اليوم، تم تداول مقاطع فيديو لدوي انفجارين عنيفين في بيلغورود، أكد وقوعهما حاكم المنطقة دون الإدلاء بتفاصيل.

#BREAKING: Loud explosion reported in Belgorod, Russia amidst reports of active air defenses over the area. pic.twitter.com/GSowqX4Mif

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) May 1, 2022