لافروف: روسيا لم تعطل قط جهودا مبذولة لتجنب حرب نووية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع قناة تلفزيونية إيطالية، اليوم الأحد، إن بلاده ”ملتزمة تماما بالعمل على منع اندلاع حرب نووية“.

وأكد لافروف أن ”روسيا لم تعطل قط الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقات تضمن عدم نشوب حرب نووية مطلقا“. مضيفا أن ”الإعلام الغربي يُسيء تفسير التهديدات الروسية“، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق، قال لافروف إن ”روسيا تعمل على إبعاد خطر نشوب صراعات نووية، على الرغم من المخاطر العالية في الوقت الراهن“، وتريد تقليل كل الفرص لتصعيد مثل هذه المخاطر ”بشكل مصطنع“.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن في وقت سابق، يوم الأحد، أن عملية الإجلاء من مصنع آزوفستال في ماريوبول، المدينة الساحلية الإستراتيجية المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا، ”بدأت“ ونحو مئة مدني يتوجّهون إلى ”الأراضي التي تسيطر عليها“ أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي في تغريدة، أن ”عملية إجلاء المدنيين من آزوفستال بدأت، مجموعة أولى تضم نحو مئة شخص تتوجه إلى الأراضي التي تسيطر عليها (أوكرانيا). غدًا سنستقبلهم في زابوريجيا“ غرب ماريوبول.

وأضاف: ”شكرا لفريقنا، إنه يعمل مع ممثلين للأمم المتحدة من أجل إجلاء المدنيين الباقين في منطقة المصنع“.

بينما أفادت وكالتا ”تاس“ و“ريا نوفوستي“ الروسيتان للأنباء، أن أربعين مدنيا تم إجلاؤهم، الأحد، من منطقة مصنع آزوفستال الذي يحاصره الجيش الروسي في ماريوبول، ونُقلوا إلى مناطق تسيطر عليها موسكو في الشرق.

وذكر مراسل ”ريا نوفوستي“، أن جميع هؤلاء نُقلوا إلى مخيم في قرية بيزيميني الواقعة بين ماريوبول والحدود الروسية، لافتا إلى أن طواقم من الصليب الأحمر والأمم المتحدة واكبوا عملية الإجلاء.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية، صباح الأحد، أن نحو خمسين مدنيا خرجوا السبت من حرم المصنع حيث يتحصن مئات من الجنود الأوكرانيين.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الطرفان الأوكراني والروسي يتحدثان عن عملية الإجلاء نفسها والأشخاص أنفسهم.

وقال ينس لاركي المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في جنيف، الأحد، إن ”الأمم المتحدة تؤكد أن عملية إجلاء قائمة في مجمع آزوفستال الصناعي، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطرفي النزاع“.