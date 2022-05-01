مساعٍ للانضمام إلى "اتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد المرأة" تثير جدلا في إسرائيل

يقود وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعار، زعيم حزب ”أمل جديد“، خطوات نحو انضمام إسرائيل إلى اتفاقية إسطنبول الدولية لمنع العنف ضد المرأة، وسط تأييد من وزير الخارجية يائير لابيد، ووزيرة الداخلية إيليت شاكيد.

لكن انضمام إسرائيل إلى تلك الاتفاقية الموقعة منذ العام 2011، فتح باب الانتقادات الحادة من قبل نواب بالكنيست وخبراء، رأوا أنها ”تحمل مخاطر كبيرة بالنسبة لإسرائيل وطابعها اليهودي“.

وأفادت القناة الإسرائيلية السابعة، يوم الأحد، أن وزير القضاء جدعون ساعار، ووزير الخارجية يائير لابيد، ”يمهدان الطريق أمام انضمام إسرائيل لاتفاقية إسطنبول الدولية لمنع العنف ضد المرأة“.

وقالت إن الأمر يعني ”تحويل إسرائيل إلى ملاذ لكل امرأة تخشى التعرض للعنف في بلادها“.

وتستهدف تلك الاتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، وتم التوقيع عليها في أيار/ مايو 2011 بمدينة إسطنبول التركية، ودخلت حيز التنفيذ في آب/ أغسطس 2014.

وذكرت القناة أن تلك الاتفاقية ”تحمل عددا من البنود التي من شأنها أن تؤثر على إسرائيل في مجالات أخرى تماما، لا تبدو ظاهرة في بنودها، بما في ذلك على ملف الهجرة إلى إسرائيل“.

ونقلت عن الخبير القانوني يونا شيركي، المستشار القانوني لـ“مركز سياسات الهجرة الإسرائيلي“، قوله إن ”ثمة مخاوف من انضمام إسرائيل للاتفاقية، ولا سيما ما يتعلق بالفصل السابع الذي يركز على الهجرة والإقامة“.

وأوضح أن ”هذا الفصل ينُم عن تدخل حاد من جانب منظمات دولية في اختصاصات الدول الموقعة في قضايا الهجرة“، مضيفا أنه ”في حالة إسرائيل، لو انضمت ستتخلى عن مسؤولياتها بشأن ملفات ذات صلة كبيرة بالهجرة“.

ولفت إلى أن ”كل امرأة تعاني من عنف من جانب زوجها في بلجيكا على سبيل المثال، يمكنها أن تهاجر إلى إسرائيل والإقامة فيها“.

وأضاف: ”حين تريد سلطات الهجرة إعادتها إلى بلادها فإنها لا تمتلك القدرة، إذ تستطيع المرأة الاستفادة من حظر تسليم المطلوبين لو كانت تواجه خطرا“.

ورأى أن ”التداعيات تتمثل في أن كل امرأة تعاني العنف في منزلها، تستطيع عمليا أن تتمتع بإقامة دائمة في إسرائيل، أو على الأقل منحها وضعية تحول دون إعادتها“.

وذكر أن ”هذا الأمر قد ينطبق على عشرات الآلاف من السيدات، اللواتي سيزعمن وقتها أنهن تعرضن للعنف“، مضيفا: ”تتيح الاتفاقية الحصول على وضع لاجئ على أساس الجنس، أي أنني لو كنت أخشى على مصيري لأنني امرأة يمكنني أن أحصل على وضع لاجئة في دولة من الدول الموقعة“ على الاتفاقية.

وحول أسباب عمل وزير القضاء جدعون ساعار باتجاه انضمام إسرائيل إلى الاتفاقية، رغم أنها تتناقض مع أجندته السياسية، قال شيركي إن ”وزير القضاء معروف منذ زمن طويل، من منطلق عمله كوزير للداخلية سابقا؛ بكونه يتعاطى مع سياسات الهجرة بمسؤولية، ونفى ألا يكون على علم بالتداعيات“.

وكان عضو الكنيست المعارض بتسلئيل سموتريتش، زعيم قائمة ”الصهيونية الدينية“، قد عبر عن موقف مماثل بالقناة ذاتها، أمس السبت، وكتب عبر موقعها مقالا اعتبر فيه أن الاتفاقية ”تهدد الهوية اليهودية لدولة إسرائيل“.

وحذر من أنها ”تمس أيضا بحرية التيارات الدينية في إسرائيل وتمس بمنظومة التعليم وإدارة الحياة اليومية للقطاعات المتدينة، من خلال إلزام إسرائيل بإدراج مقررات دراسية محددة في المناهج التعليمية الدينية، وإلغاء الخصوصية التعليمية والدينية للمجتمع المتدين في البلاد“.

ويعتقد سموتريتش، أن ”الاتفاقية تسعى لنقل مركز الثقل من مؤسسات السلطة في إسرائيل إلى مؤسسات دولية“.

وأضاف أن ”لجنة وزارية إسرائيلية كانت قد نظرت ملف العنف الأسري ووضعت سلسلة من التوصيات، وأن ثمة فارق شاسع بين تلك التوصيات وبين متطلبات الاتفاقية، سواء من نواحي الموازنة أو من الزاوية القانونية“.

وشن عضو الكنيست الإسرائيلي أيضا هجوما على وزيرة الداخلية إيليت شاكيد، على اعتبار أنها من بين الشخصيات الداعمة للانضمام إلى الاتفاقية.

ونبهت قناة ”الآن 14“ العبرية، يوم الأحد، إلى أنه في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بدأ وزير القضاء جدعون ساعار أولى خطوات انضمام إسرائيل لاتفاقية إسطنبول.

وتواصل ساعار، يوم الأحد الماضي، مع السكرتير العام للكنيست، لترتيب خطوة طرح صيغة الاتفاقية على طاولة الكنيست خلال الأسبوعين القادمين، على أن يرسل إلى الحكومة مشروع قانون أعده الوزير للمصادقة عليها.

ونقلت القناة عن ساعار قوله: ”سأعمل من أجل استكمال مسيرة انضمام إسرائيل لاتفاقية إسطنبول بحلول أواخر أيار/ مايو، من منطلق اعترافي بأهمية الكفاح ضد العنف الذي يستهدف المرأة والأسرة“، وقال أيضا: ”سنستكمل المسيرة التي ستضع إسرائيل في الصفوف الأولى بين دول العالم“.