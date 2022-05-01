لاجئة من ماريوبول تروي لحظات رعب "توقف القلب" في مخابئ مصنع آزوفستال

شعرت ناتاليا أوسمانوفا بأن قلبها سيتوقف وهي تسير منحنية في متاهة المخابئ المقامة على مسافة بعيدة تحت أرض مصنع أزوفستال للصلب الذي أقيم في العهد السوفيتي، بعد أن أصابها الرعب من سقوط القنابل الروسية كالمطر على ماريوبول.

وتحدثت ناتاليا (37 عاما) إلى ”رويترز“، اليوم الأحد، بعد إجلائها من المصنع، وهو مجمع ضخم أقيم في عهد جوزيف ستالين وتضمن تصميمه شبكة تحت الأرض من المخابئ والأنفاق ليصمد أمام الهجوم.

وقالت ناتاليا، وهي تصف ما حدث لها خلال الوقت الذي أمضته في المخابئ تحت الأرض ”خفت ألا يتحمل المخبأ القصف. كان خوفي مريعا“. وأضافت ”عندما بدأ المخبأ يهتز أصابتني الهستيريا، ويستطيع زوجي أن يشهد على ذلك: كنت خائفة من أن ينهار المخبأ“. وقالت ”لم نر الشمس وقتا طويلا“.

وكانت ناتاليا تتحدث في قرية بيزيمين في منطقة في إقليم دونيتسك تخضع لسيطرة الانفصاليين الأوكرانيين المدعومين من روسيا على مسافة 30 كيلومترا شرق ماريوبول.

وتحدثت عن نقص الأوكسجين في المخابئ والخوف الذي جثم على أنفاس المتجمعين هناك من أن يفقدوا حياتهم.

وناتاليا من بين عشرات المدنيين الذين تم إجلاؤهم من المصنع في ماريوبول، وهي مدينة ساحلية حاصرتها القوات الروسية لأسابيع وحولتها إلى أنقاض وخراب.

وقالت إنها مازحت زوجها خلال رحلة الحافلة، التي كانت ضمن قافلة توصلت إلى الاتفاق الخاص بها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قائلة له إنهما لم يعودا في احتياج إلى الذهاب إلى الحمام على ضوء الكشاف الكهربائي.

وقالت ناتاليا: ”لا يمكنك تصور ما مررنا به – إنه رعب يوقف القلب“. وأضافت ”عشت هناك (في ماريوبول) وعملت طول حياتي، لكن ما رأيناه هناك (في المصنع) كان مروعا“.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن عملية الإجلاء من مصنع آزوفستال في ماريوبول، المدينة الساحلية الإستراتيجية المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا، ”بدأت“ ونحو مئة مدني يتوجّهون إلى ”الأراضي التي تسيطر عليها“ أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي في تغريدة أن ”عملية إجلاء المدنيين من آزوفستال بدأت، مجموعة أولى تضم نحو مئة شخص تتوجه إلى الأراضي التي تسيطر عليها (أوكرانيا). غدًا سنستقبلهم في زابوريجيا“ غرب ماريوبول.

وأضاف: ”شكرا لفريقنا، إنه يعمل مع ممثلين للأمم المتحدة من أجل إجلاء المدنيين الباقين في منطقة المصنع“.