زيلينسكي: إجلاء نحو مئة مدني من مصنع آزوفستال في ماريوبول

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أن عملية الإجلاء من مصنع آزوفستال في ماريوبول، المدينة الساحلية الاستراتيجية المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا، ”بدأت“ ونحو مئة مدني يتوجّهون إلى ”الأراضي التي تسيطر عليها“ أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي في تغريدة أن ”عملية إجلاء المدنيين من آزوفستال بدأت، مجموعة أولى تضم نحو مئة شخص تتوجه إلى الأراضي التي تسيطر عليها (أوكرانيا). غدًا سنستقبلهم في زابوريجيا“ غرب ماريوبول.

وأضاف: ”شكرا لفريقنا، إنه يعمل مع ممثلين للأمم المتحدة من أجل إجلاء المدنيين الباقين في منطقة المصنع“.

وفي وقت سابق، أفادت وكالتا تاس وريا نوفوستي الروسيتان للأنباء أن أربعين مدنيا تم إجلاؤهم الأحد من منطقة مصنع آزوفستال الذي يحاصره الجيش الروسي في ماريوبول، ونقلوا إلى مناطق تسيطر عليها موسكو في الشرق.

وذكر مراسل ريا نوفوستي أن جميع هؤلاء نقلوا إلى مخيم في قرية بيزيميني الواقعة بين ماريوبول والحدود الروسية، لافتا إلى أن طواقم من الصليب الأحمر والأمم المتحدة واكبوا عملية الإجلاء.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية صباح الأحد أن نحو خمسين مدنيا خرجوا السبت من حرم المصنع حيث يتحصن مئات من الجنود الأوكرانيين.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الطرفان الأوكراني والروسي يتحدثان عن عملية الإجلاء نفسها والأشخاص أنفسهم.

وقال ينس لاركي المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في جنيف الأحد إن ”الأمم المتحدة تؤكد أن عملية إجلاء قائمة في مجمع آزوفستال الصناعي، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطرفي النزاع“.