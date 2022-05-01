تقرير: واشنطن تسعى لإطالة الحرب في أوكرانيا

هاجمت مجلة أمريكية سياسة واشنطن المعلنة بالاستمرار في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا بهدف إضعاف روسيا، قائلة إن مثل هذا التوجه سيؤدي إلى مقتل عدد كبير من الأوكرانيين ولن يدمر ترسانة موسكو النووية.

وأشارت مجلة ”أمريكان كونزيرفتيف“ في تقرير، السبت، إلى تصريحات متكررة لمسؤولين أمريكيين أكدوا فيها أن العقوبات المفروضة على روسيا والأسلحة المتطورة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا ليست فقط لتمكين البلاد من الحفاظ على استقلالها ووحدة أراضيها، ولكن أيضًا لإلحاق ضرر لا رجعة فيه بروسيا.

ولفتت المجلة إلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي أكد الأهداف الحقيقية للولايات المتحدة وشركائها في حلف الناتو عندما قال: ”هناك دول داخل الناتو تريد استمرار حرب أوكرانيا…. إنهم يرون أن استمرار الحرب يضعف روسيا… إنهم لا يهتمون كثيرا بالوضع في أوكرانيا“.

حرب طويلة

وحذرت المجلة من أن ”الحرب الطويلة تُترجم إلى خسائر فادحة يتكبدها الأوكرانيون وحدهم الذين يدفعون الثمن الدامي لهزيمة روسيا“.

وفي إشارة إلى تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بعد عودته من كييف، الأسبوع الجاري، والتي قال فيها إنه يجب إضعاف روسيا بحيث لا تكرر أعمالا مماثلة لغزو أوكرانيا، قالت المجلة: ”هل أوستن ملتزم بخوض هذه الحرب لآخر أوكراني؟“.

وأضافت المجلة: ”يقدر عدد الخسائر الروسية حاليًا بـ 15 ألفا من قوات الغزو.. كم عدد القتلى من الجنود الروس المطلوب لإرضاء أوستن والأمريكيين؟، ولتحقيق خسارة 50 ألف قتيل روسي، على سبيل المثال، كم عدد الأوكرانيين الذين سيخسرون حياتهم أيضًا؟، كم عدد المدن الأوكرانية التي يجب أن تشارك مصير ماريوبول؟“.

الشروط الأخلاقية

وتابعت المجلة تقريرها بالقول: ”هل تتعارض الحرب التي ينزف فيها الطرف الآخر حتى الموت مع الشروط الأخلاقية لحرب عادلة؟.. ثم هناك الاعتبارات العملية، عندما نقول إننا سنضعف روسيا لدرجة أنها لا تستطيع تهديد جيرانها مرة أخرى، فإننا نتحدث عن الأسلحة التقليدية والقوة العسكرية المعروفة وليس القوة التكتيكية“.

ولفتت المجلة إلى أنه لم يتم فعل أي شيء في أوكرانيا خلال هذه الحرب التي استمرت شهرين حتى الآن؛ ما أدى إلى تقليص الترسانة الروسية المكونة من أكثر من 6 آلاف سلاح نووي، وهو أكبر مخزون نووي في العالم.

وقالت المجلة: ”كلما دمرنا القوة التقليدية الروسية، أجبرنا موسكو على اللجوء للتهديد بالقوة النووية، خاصة وأن وزير الخارجية الروسي أكد أن نشوب حرب نووية غير مستبعد، فيما عبر الرئيس فلاديمير بوتين عن الأمر بهذه الطريقة: إذا شرع أي شخص في التدخل في الأحداث الجارية من الخارج وخلق تهديدات غير مقبولة لنا ذات طبيعة إستراتيجية، فيجب أن يعلموا أن استجابتنا ستكون سريعة بسرعة البرق“.

وأشارت المجلة إلى أن بوتين قال أيضا: ”لدينا كل الأدوات اللازمة لذلك لا يمكن لأي شخص آخر التباهي بامتلاكه…. سنستخدمها إذا لزم الأمر.. وأريد أن يعرف الجميع ذلك“.

مكانة روسيا

وقالت المجلة: ”السؤال الحقيقي الآن هو: هل سيقبل بوتين بتقليص دائم بالفعل لمكانة روسيا كدولة عظمى؟، أم أن روسيا ستلجأ إلى أسلحة يمكن أن تتجنب ذلك المصير؟، وتتجنب كذلك الحرب الأبدية الطويلة والمنهكة التي يريد بعض الأمريكيين فرضها“.

وأضافت المجلة: ”إذا كنا سندفع روسيا إلى انهيار استراتيجي لا رجوع فيه، فهل بوتين هو الرجل ذو العقلية التي ستذهب بهدوء إلى تلك الليلة السعيدة؟… عندما يحذر بوتين من عمل عسكري فإن لديه بعض المصداقية، وفي هذا الحديث عن استخدام أسلحة ذرية تكتيكية لمنع هزيمة روسيا وإذلالها والانتقاص منها، هل يخدعنا بوتين فعلا؟“.