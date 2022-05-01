موسكو تعلن إجلاء عشرات المدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه تم إجلاء نحو 50 مدنيا، يوم السبت، من منطقة مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا والتي يحاصرها الروس.

وقالت الوزارة على تطبيق تلغرام، ”في 30 أبريل/ نيسان بعد وقف إطلاق النار وفتح ممر إنساني غادرت مجموعتان من المدنيين المباني السكنية المجاورة لمنطقة مصنع آزوفستال للمعادن“.

وأضافت: ”في فترة ما بعد الظهر خرج 25 من السكان. وعصرا غادرت مجموعة ثانية تضم 21 شخصا تم نقلهم إلى بيزيمينوي، وهي بلدة تقع شرق ماريوبول في منتصف الطريق بين المدينة الساحلية والحدود الروسية“.

وأكدت السلطات الروسية تأمين المأوى والطعام والرعاية الطبية اللازمة لجميع المدنيين. ولم تحدد السلطات المكان الذي نقلت إليه المجموعة الأولى.

وقال نائب قائد كتيبة آزوف سفياتوسلاف بالامار: ”نُقل عشرون مدنيًا، هم نساء وأطفال… إلى مكان مناسب، ونأمل أن يتم إجلاؤهم إلى زابوريجيا الواقعة في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا“.

وفي تسجيل فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، تظهر قافلة سيارات وحافلات تسير في الظلام تحمل حرف ”زد“ الذي أصبح رمزًا للقوات المسلحة الروسية في هذا النزاع.

وطلب بترو أندريوشينكو، مستشار رئيس بلدية ماريوبول على تطبيق تلغرام ”لزوم الصمت حيال عملية الإجلاء بانتظار المعلومات الرسمية. نطلب من الجميع الامتناع عن إعطاء معلومات من ماريوبول اليوم. شكرا لتفهمكم“.

وكان جنود أوكرانيون يحرسون موقع آزوفستال ذكروا، السبت، أنه تم إجلاء عشرين مدنيا من بينهم أطفال على أمل أن يكون ذلك باتجاه زابوريجيا، وهي منطقة تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن ”صواريخ أونيكس عالية الدقة قرب أوديسا دمرت مرآب طائرات في مطار عسكري بأسلحة وذخائر وردت من الولايات المتحدة ودول أوروبية، كما دمرت المدرج“.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فيديو، مساء السبت: ”يحاول العديد من القادة المساعدة في إنقاذ المدافعين الأبطال عن المدينة. لقد ناقشنا هذا بالتفصيل مع الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته إلى كييف. نحن نفعل كل شيء لضمان تنفيذ مهمة الإجلاء من ماريوبول“.

وفي تطور ميداني آخَر، عثر في حفرة قرب بوتشا على جثث ثلاثة رجال تعرضوا للتعذيب وقتلوا بالرصاص، أيديهم موثقة وأعينهم معصوبة، وفق ما قالت الشرطة الأوكرانية، السبت.