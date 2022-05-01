تقرير: أردوغان يستثمر الحرب في أوكرانيا لتعزز دوره الإقليمي

ينظر للموقف الحيادي التركي من الحرب في أوكرانيا، ولعب دور الوسيط بين موسكو وكييف، بمثابة إبراز لقوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يأمل أن تقدم له أوكرانيا مبادرة إيجابية تساعده في تعزيز دوره الإقليمي، قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق تقرير لمركز ”يوروإيشيا“ الأمريكي للأبحاث والدراسات.

وأشار التقرير، الذي نشر اليوم الأحد، إلى أن ”تركيا انضمت منذ البداية لمجموعة الدول التي انتهجت الحياد، بما فيها الصين ودول الخليج العربي، فقد أدانت حكومة أردوغان، روسيا لعدوانها على أوكرانيا، لكنها لم تنضم لحملة فرض العقوبات على موسكو“.

وقال التقرير إن ”تركيا حاولت السير في مسار مختلف، إذ قدمت نفسها على أنها صانع سلام محتمل، وعرضت التوسط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.. وفي الوقت نفسه، انتقدت أنقرة أيضًا أعضاء غير محددين في حلف الناتو، لعدم سعيهم إلى تهدئة التوترات“.

وأوضح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، هذه الرسالة أخيرًا، إذ قال ”من أجل إضعاف روسيا، لا تريد بعض دول الناتو السلام ، بينما أوكرانيا لا تهتم بهم حقًّا“.

وعرض أوغلو، خريطة طريق خاصة بتركيا فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، مفادها ”الانسحاب التدريجي للقوات الروسية بالتوازي مع تخفيف العقوبات“.

مصالح أنقرة الاقتصادية

ونقل التقرير عن الخبير السياسي الروسي إيفان بريوبرازينسكي، قوله ”لقد حددت أنقرة موقعًا يحقق أقصى فائدة في محاولة استغلال الصراع لمصلحتها“.

وأضاف بريوبرازينسكي، إن ”العلاقات السابقة التي تمتعت بها روسيا وأوكرانيا، حدت بشكل كبير من قدرة تركيا على لعب دور أكبر في السياسة بهذا الجزء من أوراسيا، وهو ما أرادت دوما أن تفعله.. ففي الماضي، كانت تركيا تسيطر على جنوب أوكرانيا بأكمله، وهو ما يتذكره الأتراك جيدًا، علاوة على ذلك، في ظل حكم أردوغان، يستذكر الأتراك هذا الدور السابق أكثر“.

ورأى التقرير أن ”المصالح التجارية جزء من المعادلة بالنسبة لتركيا، فإضافة إلى بروز أوكرانيا المتزايد كشريك تجاري لتركيا، يعتبر السياح الروس مساهمين رئيسين في موارد الدولة، كما توفر روسيا سوقًا ضخمًا للخضراوات والفواكه التركية، وأخيرا وقع البلدان العديد من الاتفاقيات التجارية“.

وبالنظر إلى هذه الاعتبارات الاقتصادية، ربما لا يعود مستغربا أن تقرر أنقرة عدم إرسال أسلحة تعود إلى الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا، على الرغم من إلحاح حلف ”الناتو“ على ذلك.

واستثمرت تركيا نحو 4.5 مليار دولار في أوكرانيا العام الماضي؛ ما يجعلها أكبر مستثمر أجنبي في البلاد، وفي الـ3 من فبراير/ شباط الماضي، قبل أسابيع فقط من بدء روسيا غزوها ، وقّع أردوغان والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتفاقية في كييف تهدف إلى زيادة التجارة السنوية إلى 10 مليارات دولار.

وبينما امتنعت أنقرة عن توفير أسلحة تعود للحقبة السوفيتية، فقد زودت كييف منذ فترة طويلة بأسلحة أخرى، لا سيما بالطائرات دون طيار ”بيرقدار“ الشهيرة، كما توصل أردوغان وزيلينسكي، لاتفاق بشأن التوريد المستقبلي للسفن ومحركات الطائرات.

لكن على الرغم من الإلحاحات التي وردت من حلف ”الناتو“، رفضت تركيا تسليم أي من أنظمة الدفاع الجوي الروسية المخزونة إلى أوكرانيا، وقال بريوبرازينسكي ”تمتلك أنقرة أيضًا أنظمة دفاع جوي روسية من طراز ”S-400″ ، تسبب شراؤها قبل بضع أعوام في حدوث خلاف كبير مع شركاء الناتو، ولا سيما الولايات المتحدة“.

وبسبب ذلك، فقدت تركيا فرصة إنتاج طائرات مقاتلة أمريكية حديثة جزئيًّا على أراضيها – وتدهورت العلاقات مع واشنطن بشكل أساس بسبب ذلك، بعد نحو أسبوعين من الغزو الروسي لأوكرانيا، حث الناتو أردوغان، على إرسال ”S-400“ الروسية إلى كييف مقابل أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية من طراز باتريوت – كما فعلت سلوفاكيا، لكن أردوغان لم يفعل ذلك، لأنه ”لا يثق تمامًا بشركائه في الناتو“ وفق بريوبرازينسكي.

وذهب التقرير إلى أن ”محاولة لعب دور صانع السلام بين كييف وموسكو قد تساعد أردوغان، أيضًا في رأب الصدع مع الغرب، وبحسب بريوبرازينسكي ”ربما يريد الرئيس التركي المساعدة في إنهاء هذه الحرب من أجل الحصول على مكافآت جيوسياسية ودبلوماسية كبيرة“.

اضطرابات اجتماعية

إن طول أمد الغزو الروسي لأوكرانيا يزيد من تأثيره على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد التركي، وقد أعرب العديد من الدول الإسلامية بالفعل عن قلقها من أن الحرب الروسية الأوكرانية يمكن أن تؤدي لاضطرابات واسعة النطاق واضطراب اجتماعي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وخلال الأعوام الأخيرة، أصبحت تركيا تعتمد بشكل كبير على المنتجات الزراعية من كل من روسيا وأوكرانيا، ففي 2021، تلقت تركيا 65% من إجمالي القمح المستورد من روسيا وأكثر من 13% من أوكرانيا، وأدى الارتفاع الحاد الأخير في أسعار القمح إلى إجبار أنقرة على خفض مشترياتها مي الخارج بنحو 30% .

وقال التقرير إن ”مصادر الطاقة الروسية لا تقل أهمية بالنسبة للاقتصاد التركي، ففي الفترة التي سبقت بدء الهجوم ، زودت روسيا تركيا بأكثر من 50% من الغاز المستورد، و17% من النفط، ونحو 40% من البنزين“.

وقد وقعت موسكو وأنقرة عددًا من الصفقات التجارية والاقتصادية في الأعوام الأخيرة، أهمها، محطة ”أكويو“ التركية للطاقة النووية التي يتم بناؤها بمساعدة شركة الطاقة الروسية الحكومية روساتوم، والتي من المفترض أن تغطي 10% من احتياجات تركيا من الطاقة.

وكان أردوغان صرح مرارًا أنه حريص ،بأي ثمن ،على استكمال هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار.

وجادل التقرير في أن هذه الاعتبارات، مضافا إليها أسواق السياحة والفواكه، تشكل حاجة أساسية ماسة للاقتصاد التركي الذي تضرر بالفعل من جائحة ”كورونا“ ويواجه أوقاتًا أكثر صعوبة وسط الغزو الروسي.

وبالنسبة لأردوغان، فإن حكومته تقف على أرضية متزعزعة، بحسب التقرير، وسط التوترات الاجتماعية والسياسية المستعرة في جميع أنحاء البلاد، فقد اقترب التضخم السنوي في تركيا من أعلى مستوى له في 20 عامًا، بينما وصل معدل البطالة 15-20%. كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات الأساسية بنسبة 30-50%، إذ شهدت الليرة التركية انخفاضًا كبيرًا في قيمتها.

وخلص التقرير إلى أن ”هذه الأخبار الاقتصادية القاتمة تجعل الأوضاع صعبة لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، في الانتخابات البرلمانية المقررة في 2023، وبالنظر لمشاكله الداخلية، يمكن لأردوغان، أن يستخدم بعض الأخبار الجيدة التي ينتظرها من أوكرانيا، من خلال تأييد دوره كوسيط في الصراع مع موسكو“.