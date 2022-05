عشاء مراسلي البيت الأبيض.. بايدن يسخر من تراجع شعبيته

عاد الرئيس والنكات فيما سقطت القفازات والكمامات، مع عودة عشاء جمعية المراسلين المعتمدين في البيت الأبيض في واشنطن السبت بعد توقف استمر سنتين بسبب الجائحة.

وسخر الرئيس جو بايدن من تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي وانتقد سلفه دونالد ترامب لعدم حضوره مأدبة العشاء السنوية هذه خلال فترة ولايته وتقبّل نكات مضيف الأمسية الممثل الكوميدي تريفور نوا.

كذلك تطرّق العشاء إلى مواضيع جدية، مثل: الصراع في أوكرانيا، والتحديات التي تواجه الديمقراطية، وحرية الإعلام في الداخل والخارج.

قال بايدن في كلمته الافتتاحية ”أنا متحمس جدّا لوجودي هنا الليلة مع المجموعة الأمريكية الوحيدة التي تقلل شعبيتها من شعبيتي“.

ويعود تقليد إقامة هذا العشاء إلى العام 1924 وشارك فيه جميع رؤساء الولايات المتحدة منذ العام 1980، باستثناء دونالد ترامب.

وأقيم العشاء في فندق ”هيلتون“ في واشنطن وحضره 2600 شخص.

وأقر بايدن بأن السنوات الماضية كانت صعبة. وقال ساخرًا ”كان لدينا آفة مروّعة أعقبها عامان من كوفيد“.

ثم أخذ كلامه منحنى أكثر جدية مشيدًا بالصحفيين الذين يغطون الحرب في أوكرانيا، ومحذرًا من ”سمّ يمر عبر ديمقراطيتنا… مع تزايد المعلومات المضللة بشكل كبير“.

Pres. Biden fired shots at Donald Trump, roasted Fox News, and more in the return of the White House Correspondents' Dinner — watch his best moments pic.twitter.com/N9l9WwgP2T

— NowThis (@nowthisnews) May 1, 2022