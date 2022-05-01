مقتل "شبح كييف" الطيار الأوكراني الغامض

في بداية الحرب بين أوكرانيا وروسيا، استحوذت شخصية في الجيش الأوكراني يُطلق عليها اسم ”شبح كييف“ على العالم بقوة، وترددت شائعات عن الطيار بالقوات الجوية الأوكرانية في بداية الحرب أنه دمر ست طائرات عسكرية روسية في غضون ساعات فقط باستخدام مقاتلة ”ميج 29″، وفق ما ذكرت صحيفة ”ذا هيل“ الأمريكية.

وحسب تقرير للصحيفة نشر السبت، فإن ”القصة انتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن عبّر الكثيرون عن دعمهم للطيار المجهول الهوية“، لافتة إلى أنه ”منذ الأيام الأولى للحرب، أعلنت أوكرانيا أن شبح كييف أسقط أكثر من 40 طائرة رغم أن الكثيرين يعتقدون أن القصة قد تكون دعاية حرب“.

وأوضحت أنه ”تم اكتشاف مقاطع فيديو غير واضحة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر شبح كييف على أنها لقطات قديمة أو من خارج أوكرانيا، ومع ذلك، رفعت القصة من معنويات الشعب الأوكراني بشكل كبير في وقت اعتقد فيه العالم أن روسيا ستحتل البلاد في غضون أيام قليلة.“

وذكرت أن ”أوكرانيا أعلنت أخيرا أن شبح كييف قتل في معركة جوية مع روسيا وأنها كشفت عن الهوية المفترضة للطيار، ونقلت عن وزارة الدفاع الأوكرانية قولها إن الرائد ستيبان تارابالكا كان شبح كييف، وقتل في الـ13 من آذار/ مارس الماضي“.

فيما أفادت صحيفة ”كييف بوست“، بأن ”مصادر أوكرانية أكدت هوية الطيار والطريقة التي قتل بها فيما ذكرت تقارير محلية أن القوات الروسية سيطرت عليه في الجو“، مبينة أن ”وزارة الدفاع الأوكرانية كتبت على موقعها قائلة إن تارابالكا قتل خلال معركة جوية مع قوات ساحقة من الغزاة الروس، وإنه متزوج من والينا وله ابنة عمرها 8 سنوات وإن خوذته ونظاراته ستعرضان خلال مزاد في لندن“.

ولفتت ”ذا هيل“ إلى أنه ”سواء أكانت قصة تارابالكا صحيحة أم لا، فقد أعطى الأمل لأوكرانيا، التي تمكنت من صد قوات الغزو الروسية لأكثر من شهرين حتى الآن.“