روسيا: قتلى مدنيون في قصف أوكراني استهدف خيرسون

نقلت وكالة الإعلام الروسية في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قصف القوات الأوكرانية لقريتين في منطقة خيرسون أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وقالت الوزارة إن القوات الأوكرانية قصفت مدرسة وروضة أطفال ومقبرة في قريتي كيسيليفكا وشيروكا بالكا. ولم تذكر معلومات عن عدد القتلى والجرحى أو متى وقع القصف.

ولم يصدر رد فوري من أوكرانيا على التقرير.

من جهة أخرى، خرج عشرون مدنيا السبت من مجمع آزوفستال حيث تتحصن آخر القوات الأوكرانية في ميناء ماريوبول على البحر الأسود، على أن يتجّهوا إلى زابوريجيا، حسبما أعلنت كتيبة آزوف التي تؤمن حماية الموقع.

وقال نائب قائد كتيبة آزوف سفياتوسلاف بالامار ”نُقل عشرون مدنيًا هم نساء واطفال… إلى مكان مناسب ونأمل أن يتم إجلاؤهم إلى زابوريجيا الواقعة في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا“.

وأضاف بالامار ”قصفت مدفعية العدو الموقع طوال الليل“. وتابع أن ”وقف إطلاق النار الذي كان ينبغي أن يبدأ في السادسة صباحا (03,00 ت غ) لم يبدأ حتى 11,00 صباحا. منذ ذلك الحين، احترمه الجانبان“.

وأكد المسؤول العسكري أن ”قافلة الإجلاء التي كنا نتوقعها الساعة السادسة صباحا وصلت الساعة 18,25“. وأوضح بالامار أن ”كتيبة آزوف تواصل إزالة الأنقاض لإخراج المدنيين… نأمل أن يستمر هذا الإجراء حتى نتمكن من إجلاء جميع المدنيين“.

ولا يزال مئات من المقاتلين والمدنيين الأوكرانيين يحتمون في شبكة أنفاق تعود إلى الحقبة السوفييتية، ويتطلب وضع كثيرين منهم عناية طبية.

سمع فريق وكالة فرانس برس أثناء جولة صحافية في ماريوبول نظمها الجيش الروسي الجمعة قصفا مكثفا في موقع آزوفستال من الصباح حتى منتصف بعد الظهر.

وفي فترة ما بعد الظهر، كانت أصوات الانفجارات متباعدة ثوانٍ فقط وبدا بعضها قويا جدا.

تُظهر أحدث صور الأقمار الاصطناعية لشركة ”ماكسار تكنولوجيز“ التقطت الجمعة، دمارا في كل مباني مجمع مصانع الصلب تقريبا.

وظهرت آثار قصف في أسطح بعض المباني فيما انهارت أخرى بالكامل، وتحول بعضها الآخر أنقاضا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فيديو مساء السبت ”يحاول العديد من القادة المساعدة في إنقاذ المدافعين الأبطال عن المدينة. لقد ناقشنا هذا بالتفصيل مع الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته إلى كييف. نحن نفعل كل شيء لضمان تنفيذ مهمة الإجلاء من ماريوبول“.