أنجلينا جولي تزور لفيف الأوكرانية وتلتقي نازحين من الحرب (فيديو وصور)

زارت نجمة هوليود الشهيرة أنجلينا جولي مدينة لفيف الأوكرانية اليوم السبت وتوقفت في مخبز وذهبت إلى محطة للسكك الحديدية للقاء بعض السكان الذين شردتهم الحرب مع روسيا، حسب ”رويترز“.

وجولي (46 عاما) مبعوثة خاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي تقول إن أكثر من 12.7 مليون شخص فروا من ديارهم خلال الشهرين الماضيين وهو ما يمثل نحو 30% من سكان أوكرانيا قبل الحرب.

⚡️ Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30.

Jolie is a special envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees.

Video: Maya Pidhoretska via Facebook. pic.twitter.com/CBtR4HBMNR

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2022