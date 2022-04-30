"الشاباك" يعلن توقيف فلسطينيين بتهمة قتل إسرائيلي في الضفة الغربية

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي ”الشاباك“، مساء السبت، اعتقال ”خلية فلسطينية“ نفذت عملية مستوطنة ”أرئيل“ في بلدة سلفيت في الضفة الغربية المحتلة، وأدت إلى مقتل حارس إسرائيلي.

ونقلت القناة 13 العبرية عن ”الشاباك“ الإسرائيلي قوله، إن قوة تابعة له اعتقلت منفذي عملية إطلاق النار في ”أرئيل“ في منزلهما، مشيرًا إلى أنه تم نقلهما إلى الاستجواب، وهما: سميح عاصي ويحيى مرة، أعزبان في العشرينيات من العمر.

وأوضح بيان ”الشاباك“، أن أحد أعضاء الخلية أسير سابق، وليس له أي انتماء تنظيمي، لافتًا إلى أنه تم اعتقالهما دون مقاومة، كما تم الاستيلاء على بندقيتي كارلو اللتين استخدماهما في العملية، إضافة إلى اعتقال بعض أفراد عائلاتهما.

وحسب القناة 13، فإن منفذي العملية وصلا بسيارة تحمل لوحة ترخيص صفراء، وأطلقوا النار على حارس الأمن الذي كان عند مدخل المستوطنة، وفروا دون الدخول إلى المستوطنة، مشيرة إلى أنه تم العثور على السيارة المستخدمة بالعملية محترقة.

وشددت القوات الإسرائيلية من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة سلفيت والقرى والبلدات المجاورة لها، كما عزز الجيش الإسرائيلي قواته في الضفة الغربية، وشن حملة اعتقالات في أعقاب مقتل حارس أمن عند مدخل مستوطنة ”أرئيل“، في عملية إطلاق نار أمس الجمعة.

وفي حينه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن مسلحين اثنين أطلقا النار بوساطة سلاح ”كارلو“ عبر مركبتهما الخاصة تجاه حارس أمن مستوطنة أرئيل، حيث تم تحديد مقتله على الفور.

وقال أدرعي، في تغريدة له عبر ”تويتر“، إن ”المنفذين تمكنا من الفرار إلى خارج منطقة المستوطنة ولم يدخلاها كما يشاع“.

الجدير ذكره، أن الجيش الإسرائيلي صعد من نشاطاته في الضفة الغربية في محاولة لوقف العمليات التي ينفذها الفلسطينيون في المدن الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، قالت القناة 12 العبرية، إن إسرائيل وجيشها في حالة تأهب قصوى لأسبوع عاصف من الأحداث الأمنية خلال عيد الفطر، والأعياد اليهودية المقبلة، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية في حالة استنفار قياسي في جميع الساحات.

وأوضحت القناة العبرية أن هناك مخاوف إسرائيلية من محاولات تسلل عبر الحدود، لافتة إلى أن الجمعة الأخيرة من شهر رمضان مرت حتى الآن بهدوء نسبي، وشهدت تراجعًا في الاشتباكات المندلعة في المسجد الأقصى.