"يديعوت أحرونوت": الموساد أحبط محاولة إيرانية لاغتيال موظف بالقنصلية الإسرائيلية في إسطنبول

كشفت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، اليوم السبت، تفاصيل إحباط محاولة إيرانية لاغتيال موظف دبلوماسي إسرائيلي في تركيا، وذلك تأكيدًا لتقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية معارضة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن جهاز ”الموساد“ الإسرائيلي أحبط محاولة إيرانية لاغتيال موظف في القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول، مضيفة أن ”فيلق القدس“، التابع للحرس الثوري الإيراني هو من يقف وراء محاولة الاغتيال.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر دبلوماسية قولها، إن ”منفذ محاولة الاغتيال خطط أيضا لاغتيال جنرال أمريكي كبير في ألمانيا وصحفي في فرنسا مقابل مبلغ مليون دولار أمريكي“، لافتةً إلى أنه حصل على دفعة أولى بقيمة 150 ألف دولار.

وحسب الصحيفة العبرية، فإن ”هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الإيرانيون التعرض لإسرائيليين في العالم وفي مدينة إسطنبول على وجه الخصوص“.

وكشفت الصحيفة، أن ”منفذ محاولة الاغتيال ينتمي إلى الوحدة 840 التابعة لفيلق القدس، التي تراقب منشقين عن النظام في إيران وعناصر غربية أخرى“.

ووفق الصحيفة، فإن ”كشف المحاولة الإيرانية جاء في إطار استمرار الضغوط الإسرائيلية على الولايات المتحدة والقوى الكبرى المشاركة في مفاوضات فيينا؛ لضمان عدم شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية“.

ومطلع الشهر الجاري، قالت ”يديعوت أحرونوت ”، إن ضغوطًا إسرائيلية منعت الولايات المتحدة من إزالة الحرس الثوري الإيراني من لائحتها السوداء ”للمنظمات الإرهابية“، مشيرة إلى أن هذه الضغوط جاءت بمشاركة عدد من دول الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن ”قرار عدم شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية سيؤدي إلى عدم التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى“.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين كبار في إسرائيل قولهم، في حينه، إنه ”حتى لو تم التوقيع على الاتفاق النووي؛ فإن عدم إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب من شأنه أن يقلل بشكل كبير من قدرته على التعامل مع العالم وتحقيق الثراء“.

وقبل عدة أيام، قالت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن، قد يقرر رفع ”صفة الإرهاب“ عن الحرس الثوري ويبقيها على ”فيلق القدس“ الذراع الخارجية للحرس كحل وسط للتوصل إلى اتفاق نووي مع طهران.

وأوضحت المجلة، في تقرير لها، أن ”هناك مفاوضات تجري حاليا حول ما إذا كانت واشنطن وطهران ستكونان مستعدتين لحل وسط“.

ولفتت المجلة، إلى أن ”هذا الحل يتضمن الإبقاء على فيلق القدس ذراع الحرس الثوري الإيراني خارج الحدود الإقليمية، مع إزالة بقية وحدات الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية مقابل تنازلات غير محددة“.