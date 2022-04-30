سلاح الجو التركي ينسحب من تدريبات عسكرية مقررة في اليونان

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قالت مصادر أمنية، السبت، إن سلاح الجو التركي انسحب من تدريبات عسكرية كان من المقرر إجراؤها في اليونان، الشهر المقبل؛ بحجة أن الوثائق التمهيدية استهدفت أنقرة تحديدا.

وتهدف التدريبات العسكرية التي أطلق عليها اسم ”Tiger Meet“، إلى تعزيز التضامن بين أساطيل الدول المشاركة، وتقام سنويًا.

وهذا العام ستجري في أثينا بين 9 و20 أيار/مايو.

وقالت مصادر أمنية تركية، إن الدول المضيفة تقوم كل عام بصياغة نص يتكون من قواعد تقنية قبل التدريبات المخطط لها، وهذا العام استهدفت اليونان تركيا في هذه الوثيقة.

واتهمت المصادر السلطات اليونانية بإدخال إضافات في الوثيقة تفيد بـ ”إساءة استخدام الخلافات بين البلدين“، دون تقديم تفاصيل.

وبحسب السلطات التركية، فإن الإضافات كانت ”متعمدة“ ودفعت قيادة سلاح الجو للمطالبة بتعديلات.

وقالت المصادر إن اليونان رفضتها.

وأضافت أن تركيا قررت مقاطعة المناورات على أساس أن ”اليونان تتلاعب بها من أجل مصالحها السياسية“، وأبلغت السلطات اليونانية بقرارها في 22 نيسان/أبريل.

وغالبا ما تتبادل اليونان وتركيا، وهما حليفتان في حلف شمال الأطلسي وخصمان إقليميان في شرق المتوسط، اتهامات بشأن انتهاك المجال الجوي فوق بحر إيجه.

واتهمت تركيا، الجمعة، الطائرات الحربية اليونانية بخرق مجالها الجوي فوق بحر إيجه، وهو ما قالت مصادر أمنية تركية إنه حدث 30 مرة خلال 72 ساعة.