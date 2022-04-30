روسيا: حوار الاستقرار الاستراتيجي مع أمريكا "مجمد"

نقلت وكالة تاس للأنباء عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية قوله اليوم السبت إن الحوار بين موسكو وواشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي ”مجمد“ رسميا.

وقال فلاديمير يرماكوف مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية إن هذه الاتصالات يمكن استئنافها بمجرد اكتمال ما تسميه روسيا ”عمليتها العسكرية الخاصة“ في أوكرانيا.

وقال يرماكوف إن موسكو تعتقد أن الولايات المتحدة لديها نية‭‭ ‬‬إتمام خطط لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، ولم يقدم دليلا يساند هذا الزعم.

ونقلت الوكالة قوله: ”ظهور مثل هذه الأسلحة في هاتين المنطقتين سيزيد الوضع سوءا ويعزز سباق التسلح“.