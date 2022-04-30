متحدث البنتاغون يكبح دموعه متأثرًا بمشاهد من الحرب الأوكرانية (فيديو)

أبدى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، تأثره خلال حديثه عن مشاهد من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحافي الجمعة، وهو ينظر على ما يبدو لصور كانت أمامه على المنصة، ”من الصعب إلقاء نظرة على بعض الصور وتخيل أن أي زعيم جاد وحسن التفكير سيفعل ذلك.. لذلك لا يمكنني التحدث عن نفسية بوتين ولكننا نستطيع التحدث حول فساده“ على حد تعبيره.

وأتى ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر حول سلوك الزعيم الروسي، حيث اضطر جون كيربي إلى مقاطعة الجملة لكبح دموعه.

وقال كيربي، ”من الصعب النظر إلى ما يفعله، وما تفعله قواته“ في الإشارة إلى بوتين، مشيرا إلى أن ”أن أي فرد أخلاقي لا يمكن أن يبرر ذلك.. من الصعب النظر إلى الصور“.

ووصف المتحدث باسم البنتاغون ما أسماه ”حجج“ زعيم الكرملين بـ“الغريبة“، والتي بموجبها تشن الحرب لحماية الأقلية الروسية في أوكرانيا من النازية الأوكرانية، قائلاً إنه ”من الصعب التوفيق بين هذا الخطاب وما هو عليه الحال..القيام بقتل الأبرياء في أوكرانيا الذين أصيبوا برصاصة في مؤخرة رؤوسهم وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، ونساء وحوامل ميتات وقصفت المستشفيات ”.

وخلص كيربي، الذي أصبح أحد الشخصيات البارزة في حكومة الولايات المتحدة منذ بدء الغزو بمؤتمرات صحفية يومية، وهو مدرج في قائمة الشخصيات الأمريكية التي أقرتها موسكو، إلى أن ما يحدث في أوكرانيا حاليا ”أمر لا يمكن تصوره“.

وأفاد البنتاغون أن الولايات المتحدة بدأت تدريب الجيش الأوكراني في ألمانيا.

وأعلن جون كيربي أن الولايات المتحدة بدأت تدريبات عسكرية في ألمانيا للقوات الأوكرانية، حتى يتعلموا كيفية التعامل مع المعدات القتالية التي ترسلها واشنطن إلى كييف.

وقال إن الجيش الأوكراني يتدرب على استخدام العربات المدرعة وأنظمة الرادار التي أعلن الأمريكيون مؤخرًا أنهم سينقلونها إلى أوكرانيا.

وأوضح أن الجنود الأوكرانيين يتعلمون كيفية استخدام أسلحة الهاوتزر، التي توفرها الحكومة الأمريكية بموجب حزم المساعدة العسكرية.

وقال: ”هذا الجهد التدريبي الجديد في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا هو دعم مباشر لحزم المساعدة الأمنية الأمريكية الأخيرة المصممة لمساعدة أوكرانيا على كسب معاركها اليوم وتعزيز قوتها للمستقبل“.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون أن الأمريكيين يقومون حاليا بتدريب القوات الأوكرانية في ”ثلاثة مواقع“ في أوروبا ، خارج الأراضي الأوكرانية ، من بينها ألمانيا.

وقال: ”هذه الأماكن يمكن أن تتغير بمرور الوقت… يمكننا الانتقال إلى أماكن مختلفة أو إضافة المزيد.. لا نعرف“.