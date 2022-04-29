أمريكا تتهم رئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية بتهريب المخدرات

قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة إن الادعاء الاتحادي في ميامي وجه اتهامات لرئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية أندرو ألتورو فاهي واثنين آخرين بتهريب الكوكايين وغسيل أموال، وفقا لوكالة رويترز.

واعتقل عملاء اتحاديون أمريكيون رئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية ومدير موانئ الجزر الواقعة في البحر الكاريبي يوم الخميس في مطار ميامي بتهمة التخطيط لإدخال كوكايين إلى الولايات المتحدة وغسيل أموال، وفقا للسلطات الأمريكية.

وذكرت صحيفة “ميامي هيرالد” الأمريكية أن عملاء إدارة مكافحة المخدرات في مطار ميامي أوبا لوكا ألقوا القبض على أندرو ألتورو فاهي، رئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية ، وأوليانفين ماينارد، مدير إدارة هيئة الميناء بالجزر.

وقالت السلطات للصحيفة إنه تم إلقاء القبض على المسؤولين الأجانب بعد أن التقوا بعملاء سريين تابعين لإدارة مكافحة المخدرات متنكرين في صورة مهربي كوكايين لفحص شحنة قيمتها 700 ألف دولار على متن طائرة يعتقدون أنها كانت متجهة إلى جزر فيرجن البريطانية.

وتظاهر وكلاء إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية بأنهم أعضاء في عصابة سينالوا المكسيكية.

وقالت السلطات إن مشتبها به ثالثا، كاديم ماينارد ، نجل مدير ميناء جزر فيرجن البريطانية، اعتقل أيضا يوم الخميس لصلته بقضية المخدرات، ولكن ليس في ميامي.

وجرى اتهام المتهمين الثلاثة بالتآمر لإدخال أكثر من 5 كيلوغرامات من الكوكايين إلى الولايات المتحدة والتآمر لارتكاب جريمة غسل أموال.

في غضون ذلك أعربت الحكومة البريطانية يوم الجمعة عن استيائها من اعتقال رئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية في ولاية فلوريدا الأمريكية بتهمة تهريب المخدرات.

وقال جون رانكين حاكم جزر فيرجن في بيان “من واجبي كحاكم أن أبلغكم باعتقال رئيس الوزراء أندرو فاهي صباح الخميس في ميامي لاستيراد المخدرات وغسيل الأموال”.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إنها “غاضبة من هذه الاتهامات الخطيرة”.

وأوضحت بأنها تحدثت إلى حاكم الجزر البريطانية، الذي سيعقد “اجتماعًا طارئًا لمجلس وزراء الإقليم في وقت لاحق من اليوم” ويحدد الخطوات التالية ، بما في ذلك النشر السريع لتقرير التحقيق.

وقالت آن ميلغرام ، رئيسة وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية ، في بيان حصلت عليه وكالة الأنباء الفرنسية ، إن مديرة خدمات الموانئ في الأرخبيل أولينفين ماينارد وابنها كاديم ماينارد ، اعتقلا أيضا بسبب نفس الحوادث.

وقالت ميلغرام “أي شخص متورط في استيراد مخدرات خطرة إلى الولايات المتحدة سيحاسب بغض النظر عن مكانه”.