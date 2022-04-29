السلطات الإيرانية تعلن اعتقال أعضاء في حزب كردي معارض

أعلنت دائرة الاستخبارات في محافظة كردستان غرب إيران، اليوم الجمعة، اعتقال عدد من أعضاء حزب كردي معارض للنظام.

وقالت في بيان لها نشرته وسائل إعلام رسمية، إن ”قوات الأمن تمكنت من اعتقال عدد من أعضاء حزب كوملة الكردستاني“.

وحزب كوملة الكردستاني الإيراني هو أحد الأحزاب الكردية الرئيسة المعارض للنظام في إيران، ويسعى إلى ”تحقيق الفيدرالية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية“، ويتمركز عناصر الحزب الذي يملك جناحًا عسكريًا في المناطق الجبلية شمال العراق.

ولم يحدد بيان السلطات الأمنية الإيرانية عدد أو هويات المعتقلين، ووقت اعتقالهم، لكنه قال: ”كانوا يعتزمون التعتيم على يوم القدس العالمي، والعمل على تأمين مناسبة عيد العمال“.

وزعم البيان أيضًا أن ”أنشطة الجماعة تضمنت جمع المعلومات من النقابات والمشكلات الاقتصادية، والتحريض على التجمعات أمام الحكومة المحلية في المحافظات، ومحاولة إثارة الاشتباكات، وتعطيل المسيرات وتوثيقها، ونشر أخبار كاذبة عن قتل أو انتحار نساء من القومية الكردية، وإهانة المقدسات“.

وتعلن الاستخبارات الإيرانية، من حين إلى آخر، اعتقال أعضاء في حزب كوملة الكردستاني.

وتوجد العديد من الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني، وتتهم إيران هذه الجماعات بـ ”الانفصالية“ و ”الإرهاب“ و ”العلاقات مع الأجانب“.

وفي المقابل، تتهم هذه الجماعات النظام الإيراني بانتهاك حقوق الأكراد في إيران، معتبرة أن هدفهم هو متابعة حقوق الأكراد.

ودعا المسؤولون الإيرانيون، مرارًا وتكرارًا، الحكومة العراقية، وإقليم كردستان، إلى قمع الجماعات المسلحة الكردية في البلاد.

وفي سبتمبر / أيلول الماضي، دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، السلطات العراقية إلى التعامل مع الجماعات المعارضة بقوة وطرد من العراق.

ويبلغ عدد الأكراد، وفق تقديرات عدة، نحو 10% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم قرابة 85 مليون نسمة، وتعاني مدنهم من الإهمال، وينتشر فيها الفقر، والبطالة.

ويتوزع الأكراد في إيران على محافظات مختلفة، ويتركز وجودهم بشكل كبير في محافظات: أذربيجان الغربية، وكردستان، وكرمانشاة، وإيلام.

ولدى أبناء هذه القومية أحزاب كردية معارضة تنشط في المناطق الجبلية بين إيران وإقليم كردستان العراق، وكذلك على الحدود بين إيران وتركيا، وبين الحين والآخر تحدث مواجهات عسكرية بين الجماعات الكردية والقوات الإيرانية.