أمريكا.. السجن مدى الحياة لعضو في خلية "البيتلز" الداعشية

أصدر قاض أمريكي، اليوم الجمعة، حكما بالسجن مدى الحياة على عضو في مجموعة متشددة تابعة لتنظيم داعش عرفت باسم ”البيتلز“ قطعت رؤوس رهائن أمريكيين.

وعقد تي.إس إيليس، قاضي المحكمة الجزئية في ألكسندريا بولاية فرجينيا، جلسة جاشت خلالها المشاعر، للنطق بالحكم على ألكسندا كوتي (38 عاما) المولود في بريطانيا، والذي أقر بجرم قتل الصحفيين الأمريكيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعاملي الإغاثة كايلا مولر وبيتر كاسيج.

وأُطلق على كوتي وزملائه في الخلية المتشددة (البيتلز)، على اسم فريق الغناء البريطاني الشهير، بسبب لكنتهم البريطانية. وتخلل الجلسة الاستماع إلى شهادات أقارب للضحايا.

وتحدث أقارب الضحايا خلال الجلسة عن الجزع الذي أصابهم عندما علموا باحتجاز أحبائهم والأسى الذي اجتاحهم عقب موتهم.

وقالت بولا كاسيج والدة كاسيج لكوتي: ”لن أكرهك“.

وقال محامي كوتي إن موكله سيجتمع مع بعض أقارب الضحايا في محاولة للتكفير عن ذنبه.

ووافق القاضي على أن يظل كوتي محتجزا في ألكسندريا حتى يوليو/ تموز، مضيفا أن ذلك سيسهل تنظيم هذه الاجتماعات.

وكان كوتي مواطنا بريطانيا، لكن الحكومة البريطانية سحبت جنسيته.

وقامت خليته في تنظيم داعش باحتجاز صحفيين وعاملين في الإغاثة، وتعذيبهم ونشر مقاطع مصورة لقطع رؤوسهم على الإنترنت.

واعترف كوتي بتعذيب الرهائن بغمرهم بالماء إيهاما بالغرق وتعريضهم لصدمات كهربائية.

وأقر كوتي بذنبه أمام المحكمة الأمريكية في جميع التهم الموجهة إليه، ومن بينها اختطاف رهائن وقتلهم والتآمر بهدف قتل مواطنين أمريكيين في الخارج وتهم الإرهاب.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أقر كوتي أمام القاضي تي.إس إيليس بالذنب في مقتل الصحفيين الأمريكيين جيمس فولي، وستيفن سوتلوف، وموظفي الإغاثة كايلا مولر، وبيتر كاسيج.

وقال القاضي إنه بموجب ترتيب مبدئي بين السلطات الأمريكية والبريطانية، يمكن نقل كوتي إلى بريطانيا بعد سجنه لمدة 15 عاما، وهناك قد يواجه المزيد من التهم التي قد تمدد فترة سجنه.

ويُزعم أن الخلية التي كان كوتي ضمنها شاركت في إعداد تسجيلات فيديو للتنظيم نشرت على الإنترنت لقطع رؤوس رهائن غربيين.

وشملت عريضة الاتهام التي تقع في 24 صفحة، قائمة طويلة من أساليب التعذيب التي يتهم كوتي بممارستها على الرهائن.