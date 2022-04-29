ردا على خطوة مماثلة من برلين.. تركيا تستدعي السفير الألماني في أنقرة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

استدعت الحكومة التركية، اليوم الجمعة، السفير الألماني في أنقرة ردًا على استدعاء في وقت سابق للسفير التركي لدى برلين؛ احتجاجا على حكم بالسجن مدى الحياة بحق المعارض التركي عثمان كافالا، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي تركي.

وقال المصدر، الذي لم يشأ كشف هويته، لوكالة فرانس برس: ”تم استدعاء السفير الألماني في أنقرة يورغن شولتس إلى وزارة الخارجية في الساعة 17:30 من جانب نائب الوزير ومدير الشؤون الأوروبية فاروق كيمكجي“.

وكانت برلين قد استدعت، الجمعة، سفير أنقرة في ألمانيا على خلفية الحكم الصادر بسجن عثمان كافالا المعارض البارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما أعلن ناطق باسم الخارجية الألمانية.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة: ”يمكنني أن أقول لكم إننا استدعينا السفير التركي إلى وزارة الخارجية اليوم، وأوضحنا مجددا موقف الحكومة الفدرالية“ حيال القضية. وأضاف أن دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي ”ستتبنى السلوك نفسه“.

وندد وزير العدل التركي بكير بوزداغ، مساء الجمعة، بما اعتبره ”محاولة تدخل“ من برلين ”في قضية قائمة“.

وأضاف بوزداغ عبر تويتر: ”لا يحق لأي بلد، وهذا ينطبق على ألمانيا، أن يتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا“. لكنه لم يعلن استدعاء السفير الألماني في أنقرة عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.

وحُكم على الناشط ورجل الأعمال التركي المحتجز منذ أربع سنوات ونصف سنة بالسجن مدى الحياة، الإثنين، بعد دعوات لإسقاط الملاحقات ضده لعدم كفاية الأدلة.

ولن يتمكن عثمان كافالا من الاستفادة من أي تخفيف للعقوبة، وهو متهم بمحاولة الإطاحة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأثارت إدانته انتقادات واسعة النطاق، من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في حين نظمت عدة احتجاجات في تركيا.