أخبار

مقتل 10 على الأقل بانفجار في مسجد في كابول
تاريخ النشر: 29 أبريل 2022 14:19 GMT
تاريخ التحديث: 29 أبريل 2022 14:20 GMT

مقتل 10 على الأقل بانفجار في مسجد في كابول

قال مسؤولون أفغان إن انفجارا قويا وقع في مسجد في غرب العاصمة كابول خلال صلاة الجمعة ما أسفر عن مقتل عشرة على الأقل وإصابة 15 شخصا آخرين. وتشهد أفغانستان سلسلة

+A -A
المصدر: رويترز

قال مسؤولون أفغان إن انفجارا قويا وقع في مسجد في غرب العاصمة كابول خلال صلاة الجمعة ما أسفر عن مقتل عشرة على الأقل وإصابة 15 شخصا آخرين.

وتشهد أفغانستان سلسلة من الهجمات على دور العبادة وأهداف مدنية خلال شهر رمضان.

وقال بسم الله حبيب نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية إن الانفجار وقع في حوالي الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش).

وقال رجل كان داخل المسجد وقت الانفجار لرويترز إن انفجارا ضخما وقع خلال الصلاة وإن يديه وقدميه أصيبت بحروق.

وذكر أحد سكان المنطقة أنه شاهد نقل أفراد داخل سيارات إسعاف بعد الانفجار وأضاف ”الانفجار كان مدويا للغاية، وظننت أني فقدت السمع“.

وأشار ممرض في مستشفى قريب إلى إنهم استقبلوا عددا من المصابين في حالة حرجة.

وقُتل عشرات المدنيين الأفغان في الأسابيع الماضية في انفجارات وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن بعضها.

واستهدفت الكثير من الهجمات الأقلية الشيعية لكن مساجد للسنة تعرضت لهجمات أيضا.

وانفجرت قنبلتان في سيارتي ركاب تقلان شيعة في مزار الشريف أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل تسعة على الأقل، ويوم الجمعة الماضي، وقع انفجار في مسجد للسنة خلال صلاة الجمعة في مدينة قندوز، ما أسفر عن مقتل 33 شخصا.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play