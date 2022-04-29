قوى عراقية ترفض مخططا تركيا محتملا لإنشاء "منطقة آمنة" في إقليم كردستان

أعربت قوى سياسية عراقية عن رفضها المساعي التركية الرامية إلى إنشاء منطقة آمنة شمال البلاد، بداعي مواجهة حزب العمال الكردستاني، وذلك على غرار التجربة في سوريا.

وقال موقع ”المونيتور“ الأمريكي في تقرير، إن ”تركيا تسعى لإنشاء مناطق آمنة في شمال سوريا والعراق، لمنع حزب العمال الكردستاني من القيام بعمليات في أراضيها“.

وأشار إلى أن ”العملية العسكرية التركية الجديدة ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق، الجارية منذُ الـ18 من الشهر الجاري، أثارت مناقشات في البرلمان العراقي حول مزاعم بشأن صفقة سرية بين البلدين، تسمح للقوات التركية بالتقدم 30 كيلومترًا داخل العراق“.

وأضاف أن ”تركيا اتبعت في سوريا سيناريو المنطقة الآمنة، بهدف كبح سيطرة القوات الكردية لصالح المتمردين السوريين المتحالفين معها وتمهيد الطريق لعودة اللاجئين“.

رفض عراقي

وبهذا الشأن، قال عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي إن ”العراق يرفض تأسيس تركيا منطقة آمنة في إقليم كردستان أو في شمال العراق على غرار المنطقة التي أسستها في سوريا، لاختلاف الأحوال بين البلدين، ولا يمكن القبول بذلك، كما أن التواجد والقصف التركي غير مقبول“.

وأضاف في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”الصمت الرسمي الحكومي إزاء ما تقوم به تركيا، يعود للوضع السياسي الذي تعيشه الأوساط السياسية الآن في العراق، كما أن انشغال البلد عام 2014 بمحاربة داعش والهجمة الارهابية أدى إلى اغفال هذا الجانب، ما جعل لتركيا تتمدد، وتحقق أطماعها في العراق من خلال السيطرة على معسكرات في مدينة بعشيقة في محافظة نينوى“.

وأوضح الركابي أن ”العملية العسكرية التركية الأخيرة التي أطلقتها أنقرة ورافقها هجوم بري وجوي على بعض المناطق في كردستان بذريعة ملاحقة العمال الكردستاني غير مقبولة، وعلى تركيا حل الموضوع سياسيًا وليس عسكريًا“.

وتنفّذ تركيا عادة هجمات في العراق، ضد مسلحي ”حزب العمال الكردستاني“، الذي يمتلك قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان.

ونقلت مواقع تركية عن مسؤولين عسكريين وسياسيين، قولهم إن ”الهدف الوحيد“، الذي ترسمه أنقرة لعمليتها العسكرية المستمرة ”المخلب القفل“ يتمثل في ”تطهير ممر الإرهاب في زاب وماتينا وأفاشين باسيان، وإنشاء منطقة آمنة“، بينما تحدثت وسائل إعلام محلية، عن أن أنقرة تسابق الزمن لفرض منطقة تمتد إلى عمق 60 – 70 كيلومترا داخل العراق ستقوم فيها بإنشاء ”قواعد عسكرية مؤقتة“ ونقاط تفتيش عسكرية.

العراق يختلف عن سوريا

بدوره، يرى النائب في البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، أن ”العراق ليس سوريا، فالحكم في البلاد قائم على نظام ديمقراطي، وفق انتخابات وتداول سلمي للسلطة، وهناك اتفاقيات مع التحالف الدولي“.

وأضاف في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”الحكومة العراقية لا تسمح بأن تكون هناك أي منطقة آمنة في كردستان، خاصة أن الإقليم آمن بجهود حكومة الإقليم وشعبه والبيشمركة“.

وأشار النائب العراقي إلى أن ”على تركيا حل مشكلتها داخل أراضيها، وعدم تصدير الصراعات والأزمات التي ليست من مصلحة أحد، إلى داخل العراق“، مبينًا أن ”النظام العراقي الفدرالي والدستور يحرّم التدخل في شؤون الدول المجاورة، ونحن نتعامل بالمثل، ويجب أن نُحرّم تدّخل الدول المجاورة داخل العراق“.

وعلى رغم استمرار العمليات التركية منذُ عدة سنوات، لكن الهجمة الحالية تختلف عن السابق، وفق مراقبين في عدة نقاط؛ أولها أنها تستهدف منطقة بدرجة ”غاية من الحساسية“، إضافة إلى كونها تأتي في توقيت لافت، وهذا ينسحب على الداخل العراقي والتركي، وأيضا على المشهد الدولي ككل.

وتكتسب المنطقة التي تركز عليها العملية التركية ”أهمية كبيرة“، كونها الممر البري المتبقي لـ“حزب العمال“ إلى تركيا، وبالنظر إلى وعورة هذه المنطقة المليئة بالكهوف والتحصينات، والحاجة إلى البقاء العسكري الدائم فيها لتأمينها بعد السيطرة عليها، ”فإن الهجوم التركي قد يطول أمده.

ويرى مراقبون للشأن السياسي، أن الخطط التركية لإقامة قواعد عسكرية دائمة في المنطقة قد تؤدي إلى توتير علاقاتها مع بغداد بشكل أكبر.

وتمثل الجغرافيا العراقية إحدى التعقيدات حيال هذا الأمر، إذ يتطلب الأمر قطع خطوط الإمداد والتواصل البري بين حزب العمال الكردستاني والوحدات الكردية في سوريا عبر سنجار، فضلاً عن إمكانية دخول جهات مسلحة أخرى على خط هذا الصراع كالحشد الشعبي المتحالف مع العمال الكردستاني في سنجار، حسب تقارير.