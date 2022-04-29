الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل تهيئ الظروف لتدمير نفسها

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي اليوم الجمعة، إن إسرائيل تهيئ الظروف لتدميرها، وذلك خلال مسيرة بمناسبة الاحتفال بيوم القدس.

وظهر الصاروخ الجديد المصنع محليا ”خيبر شكن“ خلال الاحتفال.

وذكر التلفزيون الرسمي أن ملايين الإيرانيين شاركوا في مسيرات نظمتها الدولة في أنحاء البلاد للاحتفال بيوم القدس.

وعرض التلفزيون مقاطع لإحراق العلم الإسرائيلي ومجموعات من الناس يهتفون بشعار ”الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل“.

كما شارك في المسيرات الرئيس إبراهيم رئيسي وقادة الجيش وكبار المسؤولين، وسمحت الحكومة بتحرك المسيرات في الشوارع لأول مرة منذُ تفشي جائحة كورونا قبل عامين.

وقال سلامي مخاطبا إسرائيل خلال الاحتفال بيوم القدس في طهران ”توقفوا عن أفعالكم الشريرة، تعلمون جيدا أننا شعب فعل ورد فعل، ردودنا مؤلمة، إنكم تخلقون الظروف لتدميركم، لن نترككم، انتظرونا“.

وطالما هددت إسرائيل، التي لا تعترف بها إيران، بعمل عسكري ضد طهران إذا فشلت المحادثات بينها وبين القوى العالمية للحد من أنشطة إيران النووية، في حين تقول طهران إن طموحاتها النووية سلمية.

وكشفت إيران في شهر فبراير/شباط الماضي، عن الصاروخ ”خيبر شكن“، الذي يبلغ مداه 1450 كيلومترا.

وتقول إيران إن صواريخها الباليستية يمكن أن تصل إلى مدى 2000 كيلومتر وقادرة على بلوغ إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.

وعلى مدار العام الماضي أجرت إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة في فيينا بهدف إحياء اتفاق عام 2015 النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018 وبدأت إيران تنتهك بنوده في عام 2019.

وفي سياق آخر، قالت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن، قد يقرر رفع ”صفة الإرهاب“ عن الحرس الثوري ويبقيها على ”فيلق القدس“ الذراع الخارجية للحرس كحل وسط للتوصل إلى اتفاق نووي مع طهران.

وأضافت المجلة في تقرير يوم الثلاثاء الماضي، أن ”هناك مفاوضات تجري حاليا حول ما إذا كانت واشنطن وطهران ستكونان مستعدتين لحل وسط“.

وأشارت إلى أن ”هذا الحل يتضمن الإبقاء على فيلق القدس ذراع الحرس الثوري الإيراني خارج الحدود الإقليمية مع إزالة بقية وحدات الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية مقابل تنازلات غير محددة“.