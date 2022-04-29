ألمانيا تستدعي السفير التركي في أعقاب الحكم بسجن عثمان كافالا مدى الحياة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

استدعت برلين اليوم الجمعة سفير أنقرة في ألمانيا على خلفية الحكم الصادر بسجن عثمان كافالا المعارض البارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما أعلن ناطق باسم الخارجية الألمانية.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة، إنه ”يمكنني أن أقول لكم بأننا استدعينا السفير التركي إلى وزارة الخارجية اليوم وأوضحنا مجددا موقف الحكومة“ حيال القضية.

وأضاف أن دولًا أخرى في الاتحاد الأوروبي ”ستتصرف بالطريقة نفسها“.

وحكم على الناشط ورجل الأعمال التركي المحتجز منذُ 4 سنوات ونصف بالسجن مدى الحياة يوم الإثنين الماضي، بعد دعوات لإسقاط التتبعات ضده لعدم كفاية الأدلة.

ولن يتمكن عثمان كافالا من الاستفادة من أي تخفيف للعقوبة، وهو متهم بمحاولة الإطاحة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأثارت إدانته انتقادات واسعة النطاق، من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، بينما نظمت عدة احتجاجات في تركيا.

ويوم الإثنين، حكم في إسطنبول على الناشط التركي كافالا بالسجن مدى الحياة دون إمكان استئناف الحكم، بعد إدانته بتهمة محاولة إسقاط الحكومة.

ونفى كافالا على الدوام التهم الموجهة إليه، وهو معتقل في سجن سيليفري قرب إسطنبول، وبرئ كافالا فقط من تهمة التجسس، وأعلن محاموه نيتهم استئناف الحكم.

ونددت ايما سنكلير-ويب ممثلة منظمة ”هيومن رايتس ووتش“، التي حضرت الجلسة بـ“أسوأ نهاية ممكنة، مرعبة ووحشية وشيطانية“.

وهاجم مدير فرع أوروبا في منظمة العفو الدولية نيلس موزنيكس في بيان ما اعتبره ”مهزلة قضائية“.

ويعتبر كافالا وجها بارزا في المجتمع المدني التركي، وهو متهم خصوصا بمحاولة إسقاط الحكومة عبر تمويل تظاهرات مناهضة لها العام 2013.

ومن سجن سيليفري وبوساطة تقنية الفيديو، تابع عثمان كافالا مرافعات محاميه ثم استمع إلى تلاوة الحكم الذي أرجىء من شهر إلى آخر.

وأكد محاموه الثلاثة أن القضاة لم يسألوه يوما عن ”مكان وجوده“ عند حصول الوقائع المرتبطة بتوجيه الاتهام إليه.

وقال أحدهم: ”لم تحصل محاكمة، لم تطرحوا سؤالا واحدا على عثمان كافالا“.

وذكر محام آخر بأن ”كافالا متهم بأداء دور في محاولة الانقلاب العام 2016، لكن أحدا لم يسأله عن مكان وجوده ليلة الانقلاب“.