سيحضرها بوتين.. الرئيس الأوكراني يتلقى دعوة لقمة مجموعة العشرين

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الجمعة، أنه دعا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة مجموعة العشرين التي يُفترض أن تُعقد في تشرين الثاني/نوفمبر في إندونيسيا بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ويدودو: ”دعوتُ الرئيس زيلينسكي للمشاركة في قمّة مجموعة العشرين“، مشيرًا إلى أنه تمّ التوصل إلى تسوية تفرض مشاركة أوكرانيا غير العضو في مجموعة العشرين.

وأوضح الزعيم الإندونيسي في خطاب بالفيديو، أن الرئيس الروسي أكد أنه سيشارك في القمة المقرر عقدها في بالي في تشرين الثاني/نوفمبر.

وواجهت إندونيسيا التي تترأس مجموعة العشرين هذا العام، ضغوطا كبيرة من الغرب بقيادة الولايات المتحدة لاستبعاد روسيا من المجموعة منذ بدء غزو أوكرانيا.

لكن جاكرتا قاومت الضغوط مؤكدة أن موقفها يتطلب منها أن تظل ”محايدة“ وأن الرئيس الأميركي جو بايدن خصوصا اقترح مشاركة أوكرانيا لتحقيق توازن.

وكتب الرئيس الأوكراني في تغريدة على تويتر الأربعاء، أن إندونيسيا وجهت إليه دعوة لحضور القمة بعد محادثة هاتفية مع نظيره الإندونيسي.

كما تحدث جوكو ويدودو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس. وقال: ”بهذه المناسبة شكر الرئيس بوتين إندونيسيا على دعوتها إلى قمة مجموعة العشرين وقال إنه سيحضر“.

وكان اجتماع لوزراء مال مجموعة العشرين كشف في نيسان/أبريل في واشنطن الانقسامات العميقة لمجموعة اقتصادات العالم الرئيسية، عبر مقاطعة بعض الاجتماعات من قبل الولايات المتحدة والعديد من الحلفاء احتجاجًا على مشاركة الروس.

ووُسِعت مجموعة السبع لتصبح مجموعة الثماني بعد ضم روسيا خلال فترة من تحسن العلاقات في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

لكن عضوية موسكو عُلِقت إلى أجل غير مسمى في المجموعة تلك بعد ضمها شبه جزيرة القرم في 2014.

وكانت بولندا قالت في وقت سابق إنها اقترحت على مسؤولي التجارة الأمريكيين أن تحل محل روسيا في مجموعة العشرين وإن الاقتراح تلقى ”استجابة إيجابية“.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية إنه تم عقد ”اجتماع جيد“ بين وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي بيوتر نواك ووزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو.

لكنه أضاف: ”رحبت (ريموندو) بالاستماع إلى آراء بولندا بشأن عدد من الموضوعات، ومنها عمل مجموعة العشرين، لكنها لم تعبر عن موقف نيابة عن حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق باقتراح بولندا الخاص بمجموعة العشرين”.

وقال المصدر في مجموعة السبع إنه من غير المرجح أن توافق إندونيسيا أو أعضاء مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا والصين على استبعاد روسيا من المجموعة.

وقال مسؤول من إحدى دول مجموعة العشرين في آسيا: ”من المستحيل إخراج روسيا من مجموعة العشرين“ ما لم تتخذ موسكو مثل هذا القرار من تلقاء نفسها. وأضاف: ”ببساطة لا يوجد أي إجراء لحرمان روسيا من عضوية مجموعة العشرين”.