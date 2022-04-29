روسيا تستخدم غواصاتها في البحر الأسود للمرة الأولى لقصف أهداف أوكرانية

استخدمت روسيا غواصة تعمل بالديزل في البحر الأسود لضرب أهداف عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز من طراز كاليبر، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو عن استخدام أسطولها من الغواصات في قصف جارتها.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يظهر وابلا من صواريخ كاليبر تنطلق من البحر وتحلق في الأفق صوب ما قالت الوزارة إنها أهداف عسكرية أوكرانية.

أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الجمعة أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الروسي عن استخدام غواصات لمهاجمة أهداف أوكرانية.

في سياق متصل، أقرت أوكرانيا اليوم الجمعة بأنها تتكبد خسائر كبيرة في الهجوم الروسي على شرقها لكنها قالت إن الخسائر الروسية أفدح بينما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس لإرسال مساعدات قيمها 33 مليار دولار لإعانة كييف على التصدي للهجوم.

وأشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بعرض بايدن للمساعدة، والذي يصل إلى ما يقرب من عشرة أمثال المساعدات التي أرسلتها واشنطن حتى الآن منذ بدء الحرب في 24 فبراير/ شباط.

وفي كييف، عكف عمال على إزالة الركام من منطقة سكنية بعد أن أطلقت روسيا صاروخين على العاصمة أمس الخميس أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وهو ما وصفته أوكرانيا بأنه هجوم على الأمم المتحدة ذاتها.

وبعد أن أخفقت في شن هجوم على كييف في شمال أوكرانيا الشهر الماضي، تحاول روسيا حاليا فرض سيطرتها الكاملة على المناطق الشرقية المعروفة باسم دونباس.

واعترفت أوكرانيا بخسارتها السيطرة على بلدات وقرى هناك منذ بدأ الهجوم الأسبوع الماضي لكنها قالت إن المكاسب التي حققتها موسكو جاءت بثمن باهظ للقوات الروسية المنهكة بالفعل من هزيمتها السابقة قرب العاصمة.

وقال أوليكسي أريستوفيتش المستشار الرئاسي الأوكراني: ”تكبدنا خسائر كبيرة لكن الخسائر الروسية أفدح بكثير… تكبدوا خسائر فادحة“.

ومن خلال تعهده بتقديم عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات لأوكرانيا، زاد بايدن من مشاركة الولايات المتحدة في الصراع بشكل كبير.

وترسل الولايات المتحدة وحلفاؤها حاليا أسلحة ثقيلة بما يشمل المدفعية وتقول واشنطن إن الهدف ليس فقط صد الهجوم الروسي بل أيضا إضعاف القوات المسلحة الروسية حتى لا يتسنى لها تهديد جيرانها مرة أخرى.

وقال بايدن: ”نحتاج لهذا القرار لدعم أوكرانيا في قتالها من أجل الحرية… تكلفة تلك المعركة ليست هينة لكن الاستسلام للعدوان سيكون أكثر تكلفة بكثير“.

وكتب زيلينسكي في تغريدة يقول: ”شكرا لرئيس الولايات المتحدة والشعب الأمريكي لقيادتهم المساعدات لأوكرانيا في قتالنا ضد العدوان الروسي، ندافع عن قيم مشتركة وهي الديمقراطية والحرية، نقدر المساعدة، اليوم هي مطلوبة أكثر من أي وقت مضى!“.

وقالت روسيا إن وصول أسلحة غربية لأوكرانيا يعني أنها الآن تحارب حلف شمال الأطلسي في معركة بالوكالة، وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد هذا الأسبوع دون أن يحدد طبيعته بينما حذر وزير الخارجية الروسي من خطر اندلاع حرب نووية.