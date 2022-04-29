إيران: "هجمات إرهابية" على منشآت نووية وراء نقل أجهزة طرد مركزي

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قوله اليوم الجمعة، إن نقل أجهزة طرد مركزي لموقع أكثر أمنا جاء بسبب تعرض موقع كرج النووي إلى ”هجمات إرهابية“.

وقال رافاييل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الخميس، إن طهران نقلت الورشة الإيرانية الجديدة في نطنز لتصنيع قطع غيار أجهزة الطرد المركزي اللازمة لتخصيب اليورانيوم لموقع تحت الأرض.

وتستخدم الورشة أجهزة من منشأة مغلقة حاليا في كرج غربي طهران وتعرضت في يونيو/ حزيران الماضي لما وصفته إيران بأنه هجوم تخريبي من إسرائيل.

ونقلت وسائل الإعلام عن كمالوندي قوله: ”بسبب عملية إرهابية تعرض لها مجمع تسا كرج اضطررنا لتشديد الإجراءات الأمنية ونقل جزء كبير من أجهزة الطرد المركزي لموقع أكثر أمنا“.

وألقى باللائمة على عدم اهتمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن هذا هو سبب قيام إسرائيل بعمليات خبيثة ضد منشآت نووية إيرانية.

وكانت الوكالة الدولية أبلغت الدول الأعضاء قبل أسبوعين بأن إيران نقلت معدات إلى نطنز دون تحديد المكان داخل الموقع المترامي الأطراف.

وقال جروسي في مؤتمر صحفي إن الورشة أقيمت في ”إحدى قاعات“ منشأة تخصيب الوقود.

ويقول دبلوماسيون إن المنشأة تقع على عمق ثلاثة طوابق تقريبا تحت الأرض بغرض حمايتها من الضربات الجوية على ما يبدو.

وإلى الآن، لم تستخدم إيران منشأة تخصيب الوقود سوى في التخصيب. وهي المنشأة الوحيدة التي سمح الاتفاق النووي مع القوى الكبرى العام 2015 لإيران بإنتاج يورانيوم مخصب منها لكن من خلال الجيل الأول لأجهزة الطرد المركزي فقط التي تقل فاعليتها كثيرا عن الطرز الإيرانية الأكثر تطورا.

وقال كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ماسيمو أبارو عن الورشة ”قالوا إنها جاهزة للتشغيل“.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قد قالت يوم الثلاثاء إن البيت الأبيض يشعر بالقلق من أن تطور إيران سلاحا نوويا في غضون أسابيع، بعد أن أشار وزير الخارجية أنتوني بلينكن في وقت سابق اليوم إلى أن طهران سرعت وتيرة برنامجها النووي.

وأوضح البيت الأبيض الأربعاء، أنه على الرغم من رد ساكي على سؤال بشأن الأسلحة النووية، فإنها كانت تشير إلى وقت الاختراق، وهو الوقت الذي يستغرقه الحصول على مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة نووية واحدة، ولم تكن تشير إلى إنتاج سلاح نووي فعلي.