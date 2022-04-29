صحيفتان: المخابرات الروسية مسؤولة عن الهجوم على الصحفي موراتوف

ذكرت صحيفتان أمريكيتان أن الولايات المتحدة تعتقد أن المخابرات الروسية تقف وراء هجوم كيماوي تعرض له صحفي روسي حائز على جائزة نوبل للسلام خلال الشهر الجاري.

وقال ديمتري موراتوف رئيس تحرير صحيفة ”نوفايا غازيتا“ الاستقصائية، الذي يوجه انتقادات للكرملين، إن مهاجما رشه بطلاء أحمر يحتوي على مادة الأسيتون عندما كان يستقل قطارا وقال له ”هذا لك من أولادنا“.

ونشر موراتوف حينها صورا لوجهه وصدره ويديه مغطاة بطلاء زيتي أحمر قال إنه أحرق عينيه بشدة بسبب الأسيتون، على ما أفادت ”رويترز“.

وذكرت صحيفتا ”نيويورك تايمز“ و“واشنطن بوست“ يوم الخميس، أن وكالات المخابرات الأمريكية خلصت إلى أن عملاء من المخابرات الروسية دبروا الهجوم الذي وقع على متن قطار بين موسكو وسامارا في روسيا.

وفي آذار/مارس الماضي، أعلنت صحيفة ”نوفايا غازيتا“ الروسية المستقلة تعليق نشر محتواها بنسختيها الإلكترونية والورقية حتى انتهاء الغزو الروسي لأوكرانيا، في وقت تزيد القوات الروسية ضغطها على الشخصيات المعارضة للنظام.

وأشارت الصحيفة في بيان إلى أنها اتخذت هذا القرار بعد تلقيها تحذيرًا ثانيًا من الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام الروسية في أقلّ من أسبوع بسبب خرقها قانونًا مثيرًا للجدل حول ”العملاء الأجانب“، وفق ”فرانس برس“.

وكان رئيس تحرير الصحيفة دميتري موراتوف قد تلقى في العام 2021 جائزة نوبل للسلام.

وكتب موراتوف في رسالة موجّهة إلى قرّاء الصحيفة ”ليس هناك حلًا آخر. بالنسبة لنا، وأعلم أن بالنسبة لكم أيضًا، إنه قرار سيّء جدًا ومؤلم. لكن علينا أن نحمي بعضنا البعض“.

وانتُقدت صحيفة ”نوفايا غازيتا“ لعدم توضيح أن إحدى المنظمات غير الحكومية المذكورة في إحدى مقالاتها قد صُنّفت على أنها ”وكيل أجنبي“ من قبل السلطات الروسية مثلما يقتضي القانون.

وتلقت الصحيفة تهديدًا أولًا في 22 آذار/مارس وثمّ تهديدًا ثانيًا الاثنين.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، حُظرت العديد من المواقع الالكترونية التابعة لوسائل إعلام روسية أو أجنبية، فيما كانت ”نوفايا غازيتا“ آخر وسيلة إعلامية مستقلة لا تزال تعمل في روسيا.

وأصدرت السلطات عدة قوانين تفرض بموجبها عقوبات سجن مشددة لما تعتبره نشر ”أخبار مزيّفة“ حول النزاع في أوكرانيا.

وتستخدم السلطات قانون ”العملاء الأجانب“ كسلاح ضد المنظمات أو الأفراد الذين ينتقدون الكرملين.

وعلى كلّ من يوصف بأنه ”عميل أجنبي“ تقديم نفسه بهذه الصفة في كل منشوراته، بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى وسائل الإعلام التي تذكر اسمه أن تحدد ذلك في كل مرة تنشر له أيّ مادّة.