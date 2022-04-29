صحف عالمية: انتشار بريطاني في أوروبا لردع روسيا.. و"أزمة غذاء" تنتظر فلسطين

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الجمعة، آخر تطورات الحرب الأوكرانية، وسط تقارير تتحدث عن ”انتشار بريطاني“ واسع في أوروبا لردع أي ”عدوان روسي محتمل“.

يأتي ذلك بعد أن صعدت روسيا من هجومها أمس الخميس، في شرق أوكرانيا، في وقت تبحث فيه الإدارة الأمريكية إرسال مساعدات إضافية لكييف.

وتطرقت تلك الصحف إلى ما اسمته ”أزمة الأمن الغذائي“ التي تنتظر الأراضي الفلسطينية جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، إلى جانب مبيعات موسكو من الوقود الأحفوري منذ بدء الغزو.

سعي أمريكي.. وتوغل روسي

ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية في تقرير أنه في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس، جو بايدن، أمس للحصول على تفويض جديد من الكونغرس من شأنه منح كييف مساعدات جديدة بقيمة 33 مليارا، يتوغل الجيش الروسي تدريجيا في شرق أوكرانيا ويستولى على المزيد من الأراضي هناك.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الأوكراني قوله الخميس إن القوات الروسية سيطرت على قرى جنوب إيزيوم في الأيام الأخيرة، وتتجمع من أجل قوة دفع جديدة“.

وكانت قوات كييف أوقفت تقدمها، وذلك في وقت يقول مسؤولون ومحللون أوكرانيون وغربيون إن ”تقدم موسكو بطيء ولم يحقق انفراجة حاسمة بعد“.

من جانبهم، قال محللون عسكريون للصحيفة إن ”موسكو تسعى إلى إحراز تقدم سريع قبل أن تتمكن أوكرانيا من نقل وحدات جديدة ومتجددة إلى الشرق، مدعومة بأسلحة ثقيلة وعد بها الغرب أو سلمها بالفعل“.

ويزعم المسؤولون الأوكرانيون أن ”روسيا تعاني من خسائر فادحة“.

وأشار التقرير إلى أن ”المشرعين الأمريكيين قد أبدوا استعدادهم في وقت سابق للموافقة على حزمة أخرى من المساعدات العسكرية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا بسرعة، لكنهم اختلفوا حول الصيغة التي يقدمها بايدن من تلقاء نفسه دون إعداد إستراتيجية واضحة حول حزم الإنفاق الأخرى“.

وأضاف: ”يقوم الغرب بتوجيه الأسلحة، مثل المدفعية والمدافع المضادة للطائرات والذخيرة، إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في مرحلة جديدة من الحرب، حيث من المتوقع أن تلعب الأسلحة الثقيلة دورًا أكثر أهمية“.

وأشار إلى أن ”الأسلحة ستستغرق وقتًا حتى يكون لها تأثير في ساحة المعركة بسبب أن بعض الأنظمة جديدة على الأوكرانيين وتتطلب تدريبا طويلا“.

وقالت الصحيفة إنه ”بالرغم من أن الجيش الروسي لم يحقق نجاحًا كبيرًا حتى الآن في خرق الخط الدفاعي الذي أنشأه الجيش الأوكراني على طول خط المواجهة في صراع استمر ثماني سنوات مع وكلاء روسيا في شرق أوكرانيا، إلا أنه أحرز تقدمًا في الضربات من الأراضي الروسية في الشمال، حيث كانت الدفاعات الأوكرانية أقل استعدادًا“.

وأضافت ”وول ستريت جورنال“ أن ”التقدم الروسي جنوب إيزيوم يهدف إلى قطع القوات الأوكرانية في مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك، بالإضافة إلى أن التقدم الآخر في أقصى الشرق، نحو مدينة ليمان، لتطويق مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك“.

ورأت أنه ”حتى لو حاصر الجيش الروسي الوحدات الأوكرانية، فإن القوات الروسية ستكون عرضة للهجمات المضادة وسيتعين عليها مواصلة القتال في المناطق الحضرية، حيث يتمتع المدافعون الأوكرانيون بميزة كبيرة“.

ولفتت إلى أن ”الجيش الروسي قد حاصر مدنا كبيرة، مثل تشيرنيهيف، في شمال أوكرانيا في مارس الماضي لكنه فشل في الاستيلاء عليها“.

انتشار بريطاني في أوروبا

من جانبها، قالت صحيفة ”التايمز“ البريطانية إن ”لندن سترسل الآلاف من القوات إلى جانب الدبابات والعربات المدرعة والمدفعية إلى دول في أوروبا تعبيرا عن تضامنها، في واحدة من أكبر عمليات الانتشار منذ الحرب الباردة“.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع البريطانية قولها إن ”الجيش سيجري تدريبات في دول مثل فنلندا ومقدونيا الشمالية هذا الصيف، وذلك بموجب خطط تم تعزيزها منذ ”الغزو الروسي“ لأوكرانيا“.

وقالت ”التايمز“ إنه ”من المتوقع أن ينضم حوالي 8 آلاف جندي بريطاني إلى جنود من حلفاء شمال الأطلسي (الناتو) وقوة الاستطلاع المشتركة (JEF)، وهو تحالف أمني تقوده المملكة المتحدة، في التدريبات الصيفية وسط تصاعد التوترات مع روسيا“.

وأضافت: ”انتشرت قوات من السرب ”B“ التابع لسلاح الفرسان الملكي في فنلندا – التي تشترك في حدود برية بطول 830 ميلًا مع روسيا – الأسبوع الجاري للمشاركة في تمرين ”Arrow“، والذي يهدف إلى ردع العدوان الروسي، وسيتم دمج هذه القوات في لواء مدرع فنلندي يضم قوات أخرى من الولايات المتحدة ولاتفيا وإستونيا“.

وأوضحت أن ”التدريب الجديد ”Hedgehog“ المقرر انطلاقه الشهر المقبل، سيضم مجموعة القتال الملكية الويلزية وكتيبة الدبابات الملكية، مع التدريبات المخطط لها على الحدود بين إستونيا ولاتفيا إلى جانب 18 ألف جندي من قوات ”الناتو“، بما في ذلك الجنود الفرنسيون والدنماركيون الذين هم جزء من الوجود الأمامي المعزز لـ“الناتو“ بقيادة بريطانيا“.

ونقلت الصحيفة عن قائد الجيش الميداني، اللفتنانت جنرال رالف وواديسي، قوله إن ”مجموعة من الوحدات ستشارك، من القوات الخفيفة والمحمولة جوا إلى طائرات الهليكوبتر والقوات المدرعة، بدعم من المدفعية والحرب الإلكترونية والدفاع الجوي وطائرات الاستطلاع دون طيار والمهندسين واللوجستيين“.

وقال وودديسي: ”تقدم المملكة المتحدة مساهمة كبيرة في الدفاع عن أوروبا وردع العدوان الروسي.. إن حجم الانتشار، إلى جانب الاحتراف والتدريب وخفة الحركة للجيش البريطاني، سوف يردع العدوان على نطاق لم نشهده في أوروبا هذا القرن“.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه لندن الخميس، مقتل جندي بريطاني سابق وفقدان آخر يعتقد أنهما انضما إلى القوات الأوكرانية في الحرب ضد روسيا.

وقالت صحيفة ”التايمز“: “ توفي سكوت سيبلي (36 عامًا)، وهو جندي سابق خدم في أفعانستان، في نهاية الأسبوع الماضي، ليصبح أول بريطاني يؤكد مقتله في الحرب الأوكرانية. ويُعتقد أن الشخص الثاني – الذي لم يُذكر اسمه – قد خدم في نفس الفوج، كمشغل بترول“.

مبيعات الغاز الروسي منذ بدء الحرب

وفي هذا الإطار، نقلت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية عن تقرير صادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (آي. كيو. إير) قوله إن روسيا باعت ما قيمته 66 مليار دولار من الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب في أوكرانيا، على الرغم من العقوبات التي تحذر من شراء الغاز والنفط.

ووفقا للمجلة، ”فإن أوروبا كانت أكبر مستورد، حيث باعت روسيا ما قيمته 46 مليار دولار من الوقود الأحفوري إلى دول مختلفة هناك“.

وزعمت أن ”صادرات الوقود الأحفوري هي عامل تمكين رئيسي للحشد العسكري الروسي والعدوان الوحشي ضد أوكرانيا“.

وأشار التقرير – الذي يركز على من يشتري النفط والغاز والفحم الروسي والتغيير في الحجم والقيمة من الواردات منذ بدء الحرب في أوكرانيا – إلى أن ”ألمانيا كانت أكبر منفق في الاتحاد الأوروبي حيث اشترت ما قيمته 9.1 مليار يورو (9.5 مليار دولار) من الوقود الأحفوري الروسي منذ 24 فبراير“.

وأضاف أن ”إيطاليا احتلت المرتبة الثانية بين أكبر مستورد بعد ألمانيا، حيث أنفقت 6.9 مليار يورو (7.2 مليار دولار)، ثم الصين بـ6.7 مليار يورو (أكثر بقليل من 7 مليارات دولار)، ثم هولندا بـ5.6 ​​مليار يورو (5.8 مليار دولار)، وتركيا بـ4.1 مليار يورو (4.3 مليار دولار)، وأخيرا جاءت فرنسا خامسا بـ3.8 مليار يورو (حوالي 3.9 مليار دولار)“.

وقالت ”نيوزويك“ إنه مع ذلك، ”أشار مركز الأبحاث إلى أن عمليات التسليم إلى الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 20% وتراجع الفحم بنسبة 40%، بينما ارتفعت شحنات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 20%.

وأوضحت أن ”شحنات النفط من روسيا إلى الموانئ الأجنبية قد انخفضت بنسبة 20% خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الجاري مقارنة بشهر يناير وفبراير قبل الغزو“.

مأساة الفلسطينيين جراء الحرب

وعن التداعيات العالمية للحرب، ذكرت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية أن الفلسطينيين يشعرون الآن بألم اقتصادي جراء الصراع في أوكرانيا.

وحذرت المجلة من أزمة غذائية شديدة الخطورة تلوح في الأفق مع ارتفاع أسعار القمح والسلع الأساسية الأخرى.

ونقلت في تقرير عن وكالات للإغاثة قولها إن ”الغزو الروسي“ لأوكرانيا يهدد بإدخال الأراضي الفلسطينية في أزمة غذائية، حيث تعطل الحرب الصادرات الرئيسية وترفع أسعار السلع الأساسية مثل القمح وزيت البذور“.

وقالت إن ”الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يستوردان أكثر من 90% من إمداداتها من القمح، حيث يأتي ثلثها تقريبًا من أوكرانيا“.

وأشارت إلى أن ”هذه الأراضي – التي تحتلها إسرائيل – تواجه بالفعل انعدام الأمن الغذائي والتحديات الإنسانية قبل الحرب“.

وأوضحت المجلة: ”ارتفعت أسعار دقيق القمح 18% في الضفة الغربية و24% في غزة مقارنة بالعام الماضي، وهي زيادة كبيرة وضعت ضغوطا مالية جديدة على الفلسطينيين الضعفاء بالفعل“.

وأضافت: ”ولا يتعلق الأمر بالقمح فقط؛ فقد ارتفعت تكاليف العدس بنسبة 17% بينما ارتفعت أسعار زيت الذرة وملح الطعام بأكثر من 26%. كما ارتفعت تكاليف المدخلات الزراعية الرئيسية، مع ارتفاع تكلفة العلف الحيواني الآن بنسبة 60% في الضفة الغربية المحتلة“.

وحذرت المجلة من أن ”الأزمة التي تلوح في الأفق في الأراضي الفلسطينية هي مجرد مثال واحد على كيف أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قلب سلسلة التوريد الغذائية العالمية، حيث يعد البلدان المتحاربان مصدرين رئيسيين للمواد الغذائية الأساسية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البلدان النامية التي تتأرجح على حافة انعدام الأمن الغذائي حتى قبل الحرب“.

واختتمت ”فورين بوليسي“ تقريرها بالقول: ”تعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة عرضة بشكل خاص لصدمات سلسلة التوريد والارتفاعات الحادة في أسعار المواد الغذائية، نظرًا للوضع الإنساني المزري هناك وقيود الاحتلال الإسرائيلي على التجارة والسفر في قطاع غزة“.