الخارجية الإيرانية تنفي أنباء حول تعرض سفير قطر بطهران لـ"محاولة اغتيال‎‎"

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، ما وصفتها بأنباء حول محاولة اغتيال السفير القطري لدى طهران، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية، بيانا مقتضبا صادرا عن دائرة العلاقات العامة في وزارة الخارجية الإيرانية، جاء فيه أنه ”لا صحة للشائعات التي جرى تداولها عن تعرض سفير قطر في إيران (محمد بن حمد الهاجري) لمحاولة اغتيال“.

وأضاف البيان أن ”ما تم تداوله في هذا الصدد، شائعات“.

وطلبت الخارجية الإيرانية في بيانها من وسائل الإعلام، ”توخي الدقة في نقل الأخبار“.

وكان موقع ”يكتابرس“ الإيراني، أفاد في وقت متأخر من مساء الخميس، بأن السفير القطري لدى طهران، محمد بن حمد الفهيد الهاجري، تعرض لمحاولة اغتيال.

فيما ذكرت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية شبه الرسمية، أن شائعات اغتيال سفير قطر في طهران، نشرتها بعض وسائل الإعلام، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعليق رسمي من الدوحة حول ما تتناقله وسائل إعلام إيرانية.

وعُين الهاجري سفيرا لقطر في طهران، اعتبارا من الـ11 من أيلول/ سبتمبر 2018.

وعُين قبل ذلك، سفيرا للدوحة، في كل من صنعاء، وطرابلس، وأثينا.