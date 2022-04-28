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هلع بمطار إسرائيلي بعد جلب سياح قذيفة لم تنفجر عثروا عليها في الجولان
تاريخ النشر: 28 أبريل 2022 21:56 GMT
تاريخ التحديث: 28 أبريل 2022 22:45 GMT

هلع بمطار إسرائيلي بعد جلب سياح قذيفة لم تنفجر عثروا عليها في الجولان

قالت السلطات إن عائلة أمريكية فجرت حالة من الهلع والذعر في مطار إسرائيل الرئيسي، اليوم الخميس، عندما أظهرت لمفتشي الأمن قذيفة لم تنفجر عثروا عليها أثناء زيارتهم

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المصدر: رويترز

قالت السلطات إن عائلة أمريكية فجرت حالة من الهلع والذعر في مطار إسرائيل الرئيسي، اليوم الخميس، عندما أظهرت لمفتشي الأمن قذيفة لم تنفجر عثروا عليها أثناء زيارتهم لمرتفعات الجولان، وكانوا قد حزموا أمتعتهم في رحلة العودة.

وفي تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر ركاب مذعورون يتفرقون في صالة المغادرة بمطار بن غوريون. وقالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن رجلا نُقل إلى المستشفى مصابا بجروح أصيب بها أثناء محاولته الفرار على عربة أمتعة.

وأضافت الهيئة أن الأسرة سُمح لها بالصعود إلى الطائرة بعد استجواب أفراد الأمن لها وإخلاء ساحتها. واشتبكت إسرائيل مع سوريا بشأن الجولان خلال حربي 1967 و1973.

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