رئيس وزراء باكستان يزور السعودية في أولى جولاته الخارجية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

بدأ رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف زيارة إلى السعودية، اليوم الخميس، في أولى جولاته الخارجية سعيا للحصول على دعم مالي من المملكة، التي أمضى فيها سنوات منفيا.

لطالما كانت المملكة شريكا استخباراتيا لباكستان، ومصدرا مستمرا لدعم اقتصادها المتعثر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إنّ شريف وصل إلى المدينة المنورة (غرب) ”لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه“، وكان في استقباله في مطار المدينة أمير المنطقة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ومن المفترض أن يلتقي شريف خلال زيارته قادة المملكة.

وقبيل مغادرته باكستان، قال عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”اليوم أبدأ زيارة للسعودية لتجديد وتأكيد أواصر الأخوة والصداقة بيننا“، مضيفا أن المملكة ”لها مكانة خاصة في قلوبنا كلنا“.

وأدى شريف اليمين في وقت سابق هذا الشهر بعدما أطاح البرلمان بسلفه عمران خان في تصويت بحجب الثقة.

وقد ورث دَينا عاما هائلا وتضخما متسارعا وعملة متراجعة، لكنه تعهد بالإسراع في إنجاز مشاريع تنمية وبدء التعافي الاقتصادي.

وكان من المتوقع أن يضم وفده بيلاوال بوتو زرداري الذي عُيّن وزيرا للخارجية، يوم أمس الأربعاء، والوزير سليل العائلة السياسية الأكثر نفوذا في باكستان، ويبلغ 33 عاما.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أنه من المتوقع أن تركز المحادثات على ”تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتوفير فرص أكبر للقوى العاملة الباكستانية في المملكة العربية السعودية“، موضحا أن السعودية تستضيف أكثر من مليوني باكستاني.

شهباز هو الشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة وزراء باكستان ثلاث مرات، وتربطهما علاقات وثيقة بالعائلة المالكة السعودية.

وكان نواز وشهباز شريف انتقلا إلى المنفى في السعودية، العام 2000، بعد انقلاب أطاح بنواز قبل ذلك بعام.

وقال المحلل السياسي السعودي علي الشهابي: ”لطالما كانت عائلة شريف تربطها علاقات جيدة بالمملكة، وهذه الزيارة تخدم مصلحة (شهباز شريف)“ في إظهار ذلك لجمهوره المحلي“.

من جهته قال الخبير في شؤون باكستان ورئيس شركة ”فيزيار“ لاستشارات المخاطر عارف رفيق: ”أعتقد أن الهدف الأساسي لهذه الزيارة التي يقوم بها شريف سيكون إعادة ضبط العلاقات مع وضع الشروط لما قد يكون شراكة تشمل مزيدا من المقايضة“.

وأوضح أن السعودية أكبر مصدر للخام في العالم تدعم أصلا احتياطيات باكستان من النقد الأجنبي، وأنشأت آلية لبيع النفط لباكستان بنظام الدفع المؤجل.

وأضاف: ”قد يطلب الباكستانيون من الرياض ودائع إضافية في بنكها المركزي؛ لأن حسابها الخارجي يتعرض لضغوط شديدة“.

لم يُنشر برنامج الرحلة المفصل، لكن وزارة الخارجية الباكستانية قالت إن الزيارة تستمر حتى السبت.