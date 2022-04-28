القضاء الأوكراني يحدد "ثمانية آلاف حالة" من جرائم الحرب المحتملة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكدت المدعية العامة لأوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا يوم الخميس أن المحققين الأوكرانيين حددوا ”أكثر من ثمانية آلاف حالة“ من جرائم الحرب المحتملة منذ بدء الغزو الروسي.

وقالت في مقابلة مع ”دويتشه فيله“ الألمانية: ”لدينا الآن أكثر من ثمانية آلاف حالة“.

وأضافت: ”يتصل الأمر فعلا بـ8600 قضية تتعلق فقط بجرائم حرب وأكثر من 4000 قضية على صلة بجرائم حرب“.

وأوضحت أن هذه الجرائم المحتملة تشمل ”قتل مدنيين وقصف بنى تحتية مدنية وأعمال تعذيب“ و“جرائم جنسية“ رصدت في ”أراضي أوكرانيا المحتلة“، لافتة إلى أن المدعين يحققون أيضا في ”استخدام أسلحة محظورة“، ويبلغ عدد هؤلاء على الأرض ”أكثر من ثمانية آلاف“ شخص.

وفي الأمم المتحدة، اتهمت السفيرة الأمريكية المكلفة بالقضاء الجنائي الدولي بيث فان شاك الجيش الروسي يوم الأربعاء بارتكاب جريمة حرب في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وقالت: ”لدينا معلومات ذات صدقية مفادها أن وحدة عسكرية روسية تنشط في أنحاء دونيتسك أعدمت أوكرانيين كانوا يحاولون تسليم أنفسهم بدل اعتقالهم، إذا تأكد ذلك، فسيكون انتهاكا للمبادىء الأساسية لقوانين الحرب“.

وقالت المدعية أيضا: ”شكلنا فريق تحقيق مشتركا على منصة يورودجاست (وكالة التعاون القضائي الأوروبي)، 14 دولة أخرى فتحت ملفاتها الجنائية الخاصة التي على صلة بعدوان روسيا الاتحادية“.

غير أن المحققين لا يستطيعون التوجه إلى مناطق عدة في شرق أوكرانيا، مثل ماريوبول ودونيتسك ولوغانسك، وأوردت في هذا الصدد: ”لا يمكننا الوصول إلى هذه الأراضي، ولكن يمكننا أن نقوم بعملنا“.

وأضافت: ”نستطيع استجواب من تم إجلاؤهم من هذه الأراضي“.

وفي هذا السياق، وجه يوم الخميس اتهام إلى عشرة جنود روس بارتكاب جرائم حرب محتملة في بوتشا على أن تتم ملاحقتهم، وفق ما أعلن مكتب المدعية العامة لأوكرانيا عبر تلغرام.