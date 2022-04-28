بايدن: دعم أوكرانيا مكلف لكن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تبقى على الحياد

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، من الكونغرس رصد 33 مليار دولار إضافية لحرب أوكرانيا، قائلا إن هذا الأمر مكلف لكن واشنطن لا يمكنها أن تقف على الحياد في مواجهة ما ترتكبه روسيا من ”فظائع وعدوان“.

وقال بايدن: ”نحن لا نهاجم روسيا، نحن نساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي“، لافتا إلى أن الولايات المتحدة زودت كييف بعشرة أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة روسية أرسلت إلى هذا البلد.

وأكد الرئيس بايدن أن بلاده لن تسمح لروسيا بأن تمارس ”ابتزاز الغاز“ للضغط على الحلفاء الأوروبيين والالتفاف على العقوبات التي فرضت عليها إثر غزوها أوكرانيا.

وقال بايدن: ”لن نسمح لروسيا بممارسة الترهيب أو الابتزاز هربا من هذه العقوبات، لن نسمح لهم باستخدام نفطهم وغازهم لتجنب التداعيات الناجمة عن عدوانهم“.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن تهديد فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي هو أمر ”غير مسؤول“ ويظهر ”شعورا باليأس“ لدى روسيا بعد اخفاقات هجومها في أوكرانيا.

وقال بايدن: ”يجب ألا يدلي أحد بتعليقات لا معنى لها عن استخدام أسلحة نووية أو إمكان اللجوء إليها، هذا أمر غير مسؤول، هذا يظهر شعورا باليأس لدى روسيا التي تواجه فشلها البائس مقارنة بالأهداف الأولى“ التي حددتها عند غزو أوكرانيا.